В тур входит знакомство с историческим местом рождения государственности Соединённых Штатов. Колокол Свободы, Зал Независимости, Старый город 🏙️, самая старая улица США.
Далее мы посетим город Атлантик-Сити, в штате Нью-Джерси, который известен огромным количеством красивых 🤩 высокоэтажных зданий казино, азартными играми, пляжами, торговыми центрами и прекрасным видом на Атлантический океан.
Вы предоставится прекрасная возможность прогуляться 👣 вдоль набережной океана, посетить торговые центры, рестораны, поиграть в казино.