Владимир В. – Гид из Нью-Йорка

Город 🏙️ древний, город славный...



Для вас — поездка в Филадельфию, колыбель американской государственности, а «на десерт» — экскурсия ⛳ в Атлантик-Сити, город пляжей и развлечений.