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Филадельфия + Атлантик-Сити

Владимир В.
Владимир В. – Гид из Нью-Йорка
Город 🏙️ древний, город славный...

Для вас — поездка в Филадельфию, колыбель американской государственности, а «на десерт» — экскурсия ⛳ в Атлантик-Сити, город пляжей и развлечений.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $900 за экскурсию

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Филадельфия + Атлантик-Сити

Что вы увидите

  • Филадельфия:
  • Колокол Свободы
  • Зал Независимости
  • Старый город
  • Самая старая улица США
  • Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси):
  • Набережная у Атлантического океана
  • Торговые центры
  • Рестораны
  • Казино
В тур входит знакомство с историческим местом рождения государственности Соединённых Штатов. Колокол Свободы, Зал Независимости, Старый город 🏙️, самая старая улица США.
Далее мы посетим город Атлантик-Сити, в штате Нью-Джерси, который известен огромным количеством красивых 🤩 высокоэтажных зданий казино, азартными играми, пляжами, торговыми центрами и прекрасным видом на Атлантический океан.
Вы предоставится прекрасная возможность прогуляться 👣 вдоль набережной океана, посетить торговые центры, рестораны, поиграть в казино.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, казино и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Нью-Йорке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир В.
Владимир В.
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