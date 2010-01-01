Ольга П. проводит ещё 5 экскурсий

Мы Вам предлагаем посетить город 🏙️ на северо-востоке США, в штате Нью-Джерси, известный своими казино, азартными играми, песчаными пляжами, торговыми центрами и отличным видом на Атлантический океан.

Вы прогуляетесь 👣 вдоль набережной, посетите знаменитое казино Дональда Трампа “Taj Mahal” и по желанию можете попробовать испытать удачу в казино.