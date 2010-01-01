Мы Вам предлагаем посетить город 🏙️ на северо-востоке США, в штате Нью-Джерси, известный своими казино, азартными играми, песчаными пляжами, торговыми центрами и отличным видом на Атлантический океан.
Вы прогуляетесь 👣 вдоль набережной, посетите знаменитое казино Дональда Трампа “Taj Mahal” и по желанию можете попробовать испытать удачу в казино.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Ольга П. проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Нью-Йорке