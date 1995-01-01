  1. США
  2. Нью-Йорк
  3. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Нью-Йорку

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Нью-Йорка
Обзорная экскурсия ⛳ для первого знакомства с Нью-Йорком, рассчитана на 5 часов.

Вы прогуляетесь 👣 по Бродвею, Пятой Авеню, заглянете на Таймс-сквер и в Чайна-Таун, насладитесь видом на остров 🏝️ Манхэттен и Статую Свободы.

Увидите небоскребы Эмпайр Стейт Билдинг и Рокфеллер-центр, а также Центральный парк 🌳.

Гид покажет вам Граунд Зиро — мемориал на месте крушения башен-близнецов Всемирного торгового центра.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $500 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку

Что вы увидите

  • Таймс-сквер
  • Чайна-Таун
  • Бродвей
  • Пятая Авеню
  • Вид на Манхэттен и Статую Свободы
  • Небоскребы Эмпайр Стейт Билдинг
  • Рокфеллер-центр
  • Центральный парк
  • Уолл-стрит
  • Мемориал Граунд Зиро
Обзорная экскурсия ⛳ по Нью-Йорку - достопримечательности 🏛️ города, история 📖, архитектура, памятники, знаменитые улицы, парки 🌳, площади и проспекты. Программа тура составлена для наиболее полного ощущения стиля и ритма делового центра мира, погружения в историю и культуру, которой богат Нью- Йорк. Основные объекты тура: Рокфеллер-Центр, Таймс Сквер и театральный Бродвей; 5-ая Авеню и небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг.
В Даунтауне – известная Уолл-Стрит – со зданием Нью-Йорской Фондовой Биржи. Центральный парк, Метрополитэн-Музей, Линкольн-Центр. Чайна-таун, Бэттери Парк, откуда открывается панорама Статуи Свободы, место трагедии 11 сентября «Граунд-Зиро» и многое другое. Во время экскурсии 🧭 – интересные факты и многочисленные сведения по истории, искусству, архитектуре и культуре США.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга П.
Ольга П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Шоппинг-тур по Нью-Йорку
$135
1 час
Шоппинг-тур по Нью-Йорку
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку + смотровая площадка Top
$600
6 часов
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку + смотровая площадка Top
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с посещением Статуи Свободы
$700
7 часов
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с посещением Статуи Свободы
Вечерняя Таймс-сквер + смотровая площадка Empire State Building
$450
4 часа
Вечерняя Таймс-сквер + смотровая площадка Empire State Building
Музеи Нью-Йорка
$500
4 часа
Музеи Нью-Йорка
Из Нью-Йорка в Атлантик Сити
$990
10 часов
Из Нью-Йорка в Атлантик Сити

Еще несколько необычных экскурсий в Нью-Йорке

Нестандартный тур по Нью-Йорку
$300
3.5 часа
Нестандартный тур по Нью-Йорку
33 отзыва
На автомобиле по районам города, которые откроют вам его суть
Прогулка по музею Метрополитен
От $90
3 часа
Прогулка по музею Метрополитен
24 отзыва
Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа
По Центральному парку на велорикше
$88
1 час
По Центральному парку на велорикше
17 отзывов
Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
$300
3 часа
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
17 отзывов
Узнать самое важное о Нью-Йорке и его жителях на авто-экскурсии по знаменитым местам Манхэттена
Онлайн-экскурсия «Нью Йорк — по следам кинофильмов»
$5
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Нью Йорк — по следам кинофильмов»
16 отзывов
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
$120
4 часа
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
13 отзывов
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций