Филадельфия - самый большой город 🏙️ Пенсильвании, место зарождения идей американской революции, демократии и независимости. Один из старейших городов Америки, больше, чем любой другой познавателен для изучения истории 📖 с Вами будем путешествовать по его улицам и почувствуем атмосферу колониального города времен образования молодого американского государства, узнаем о тех, кто создал город и почему его называют “городом братской любви”.

В программе экскурсии 🧭 визит к колоколу Свободы (Liberty Bell), прозвучавшему в день принятия Декларации Независимости, к Дворцу Независимости (Independence Hall) и Монетному Двора США. Во время экскурсии гид познакомит туристов с историей этого города, который был столицей ⭐️ США на протяжении 10 лет. Именно здесь была издана Первая Конституция США и принята Декларация Независимости. Увидим старый город и самую старую улицу США.

Экскурсию завершает посещение садов Дюпонов (по желанию) – одного из лучших в США садово-парковых ансамблей, с его оранжереями и фонтанами, водопадами, садиками и полянами, а также знаменитым «консерваториумом» с «висячими садами».

Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно