Мы предлагаем тур в основной район, где расположено большое количество магазинов и бутиков - 5 Авеню. Помимо магазинов и бутиков тут есть крупнейшие департмент сторы, где можно приобрести все необходимое. Мы Вам предоставим информацию о скидках и распродажах и соориентируем в последних новинках.
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Информация о распродажах и скидках
Что не входит
Личные расходы (питание, сувениры, шоппинг и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.