Нью-Йорк это настоящий рай для шоппоголика)))

Мы предлагаем тур в основной район, где расположено большое количество магазинов и бутиков - 5 Авеню. Помимо магазинов и бутиков тут есть крупнейшие департмент сторы, где можно приобрести все необходимое. Мы Вам предоставим информацию о скидках и распродажах и соориентируем в последних новинках.