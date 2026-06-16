Десять минут на пароме из Нью-Йорка — и вас встречает атмосферный городок Хобокен, штат Нью-Джерси.
Здесь мы насладимся открыточными видами Манхэттена, рассмотрим кинематографичный транспортный терминал, кампус одного из старейших вузов США и здание бывшей фабрики чая «Липтон».
Поговорим о детективной истории Эдгара По, вдохновлённой Хобокеном, и любимом сыне города — Фрэнке Синатре.
Здесь мы насладимся открыточными видами Манхэттена, рассмотрим кинематографичный транспортный терминал, кампус одного из старейших вузов США и здание бывшей фабрики чая «Липтон».
Поговорим о детективной истории Эдгара По, вдохновлённой Хобокеном, и любимом сыне города — Фрэнке Синатре.
Описание экскурсии
- Терминал Хобокена — крупный транспортный узел региона с великолепно сохранившимся и кинематографично красивым залом ожидания
- Панорамные виды острова Манхэттен
- Церковь и кафе, которые посещал Фрэнк Синатра
- Кампус одного из старейших технологических вузов США — Stevens Institute of Technology
- Здание бывшей фабрики чая «Липтон»
- Место первого в истории США задокументированного бейсбольного матча
- Атмосферные кофейни и локальные магазинчики
- По желанию — исторический музей Хобокена, в котором проходят сменные выставки. Главная точка притяжения — мини-экспозиция Фрэнка Синатры, где можно увидеть оригиналы его картин и памятные вещи
На прогулке
- Поговорим о том как некогда крупнейший портовый город с судостроительной и пищевой промышленностью пришел в упадок и вновь возродился
- Я расскажу об итальянской и немецкой общинах и их культурном вкладе в город
- Обсудим, почему Фрэнк Синатра был любимым сыном Хобокена и как он повлиял на визит сюда Рональда Рейгана
- Раскроем секрет одной из первых детективных историй Эдгара Аллана По, основанной на событиях, произошедших в Хобокене
Организационные детали
Добраться до места встречи можно на пароме NY Waterway от Brookfield Place/Battery Park City. Время в пути — 10 мин
Дополнительные расходы
- Проезд на пароме в одну сторону — $8,2
- Входные билеты в исторический музей Хобокена (по желанию) — $5 за чел. В понедельник музей закрыт
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В транспортном терминале Хобокена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 60 туристов
Я — лицензированный гид, влюблённый в Нью-Йорк. Живу здесь с 2021 года. Я специалист в области международных отношений. Увлечённо изучаю новые культуры и языки. Свободно говорю на английском и немецком.
Входит в следующие категории Нью-Йорка
Похожие экскурсии на «Живописный Хобокен - жемчужина Нью-Джерси на Гудзоне»
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
29 июн в 09:00
30 июн в 09:00
$321 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Пешком по Уолл-стрит и на корабле или катамаране - по направлению к статуе Свободы
Начало: Lower Manhattan, Liberty & Southend Ave Intersecti...
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
$495 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Нью-Йорку
Создайте уникальные фотографии на фоне живописных мест Нью-Йорка. Профессиональный фотограф поймает ваши эмоции и расскажет о жизни в Америке
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 3 чел.
от $370 за экскурсию