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Живописный Хобокен - жемчужина Нью-Джерси на Гудзоне

В другой штат на полдня - на пароме из Нью-Йорка
Десять минут на пароме из Нью-Йорка — и вас встречает атмосферный городок Хобокен, штат Нью-Джерси.

Здесь мы насладимся открыточными видами Манхэттена, рассмотрим кинематографичный транспортный терминал, кампус одного из старейших вузов США и здание бывшей фабрики чая «Липтон».

Поговорим о детективной истории Эдгара По, вдохновлённой Хобокеном, и любимом сыне города — Фрэнке Синатре.
Живописный Хобокен - жемчужина Нью-Джерси на Гудзоне
Живописный Хобокен - жемчужина Нью-Джерси на Гудзоне
Живописный Хобокен - жемчужина Нью-Джерси на Гудзоне

Описание экскурсии

  • Терминал Хобокена — крупный транспортный узел региона с великолепно сохранившимся и кинематографично красивым залом ожидания
  • Панорамные виды острова Манхэттен
  • Церковь и кафе, которые посещал Фрэнк Синатра
  • Кампус одного из старейших технологических вузов США — Stevens Institute of Technology
  • Здание бывшей фабрики чая «Липтон»
  • Место первого в истории США задокументированного бейсбольного матча
  • Атмосферные кофейни и локальные магазинчики
  • По желанию — исторический музей Хобокена, в котором проходят сменные выставки. Главная точка притяжения — мини-экспозиция Фрэнка Синатры, где можно увидеть оригиналы его картин и памятные вещи

На прогулке

  • Поговорим о том как некогда крупнейший портовый город с судостроительной и пищевой промышленностью пришел в упадок и вновь возродился
  • Я расскажу об итальянской и немецкой общинах и их культурном вкладе в город
  • Обсудим, почему Фрэнк Синатра был любимым сыном Хобокена и как он повлиял на визит сюда Рональда Рейгана
  • Раскроем секрет одной из первых детективных историй Эдгара Аллана По, основанной на событиях, произошедших в Хобокене

Организационные детали

Добраться до места встречи можно на пароме NY Waterway от Brookfield Place/Battery Park City. Время в пути — 10 мин

Дополнительные расходы

  • Проезд на пароме в одну сторону — $8,2
  • Входные билеты в исторический музей Хобокена (по желанию) — $5 за чел. В понедельник музей закрыт

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В транспортном терминале Хобокена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля
Оля — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 60 туристов
Я — лицензированный гид, влюблённый в Нью-Йорк. Живу здесь с 2021 года. Я специалист в области международных отношений. Увлечённо изучаю новые культуры и языки. Свободно говорю на английском и немецком.
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Увлекаюсь искусством, танцами и историей. Ещё я кондитер — и точно знаю, где найти вкусную выпечку и пирожные. Индивидуальный подход к прогулкам поможет вам полностью окунуться в атмосферу города. Его можно рассматривать, слушая шумы и ароматы, познавая через гастрономические впечатления и хороший кофе.

Входит в следующие категории Нью-Йорка

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