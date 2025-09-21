Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Путешествие в сердце инноваций: от штаб-квартир гигантов до исторического гаража HP. Откройте тайны успеха Кремниевой долины
Завтра в 15:00
23 сен в 08:00
$799 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Завтра в 09:00
24 сен в 09:00
$720 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Сан-Франциско: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Сан-Франциско, узнайте его историю и секреты. Прокатитесь по самым знаковым местам города на автомобиле Mercedes 300c
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
24 сен в 08:00
$380
$399 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в сентябре 2025
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 799 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 61 ⭐ отзыв, цены от $380. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь