Мы Вам предлагаем посетить город 🏙️ на северо-востоке США, в штате Нью-Джерси, известный своими казино, азартными играми, песчаными пляжами, торговыми центрами и отличным видом на Атлантический океан.
Вы прогуляетесь 👣 вдоль набережной, посетите лучшие отели Атлантик Сити, поиграете в казино.
А также возможно продлить с ночевкой в Атлантик Сити. Тогда у Вас будет возможность поиграть в казино, поужинать в хорошем ресторане и может быть посетить концерт.
Начало и место завершения
🚩 Washington
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
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Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий
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