Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Мы Вам предлагаем посетить город 🏙️ на северо-востоке США, в штате Нью-Джерси, известный своими казино, азартными играми, песчаными пляжами, торговыми центрами и отличным видом на Атлантический океан.

Вы прогуляетесь 👣 вдоль набережной, посетите лучшие отели Атлантик Сити, поиграете в казино.

А также возможно продлить с ночевкой в Атлантик Сити. Тогда у Вас будет возможность поиграть в казино, поужинать в хорошем ресторане и может быть посетить концерт.