Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия ⛳ по Нью-Йорку — достопримечательности 🏛️ города, история 📖, архитектура, памятники, знаменитые улицы, парки 🌳, площади и проспекты. Немного сокращенный вариант экскурсии 🧭 на 5 часов.

Программа тура составлена для наиболее полного ощущения стиля и ритма делового центра мира, погружения в историю и культуру, которой богат Нью- Йорк.

Основные объекты тура: Рокфеллер-Центр, Таймс Сквер и театральный Бродвей; 5-ая Авеню и небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг.

В Даунтауне — известная Уолл-Стрит — со зданием Нью-Йорской Фондовой Биржи. Центральный парк, Метрополитэн-Музей, Линкольн-Центр. Чайна-таун, Бэттери Парк, откуда открывается панорама Статуи Свободы, место трагедии 11 сентября «Граунд-Зиро» и многое другое.

Во время экскурсии — интересные факты и многочисленные сведения по истории, искусству, архитектуре и культуре США.