  1. США
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Нью-Йорку

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Вашингтона
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $360 за человека

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку
Обзорная экскурсия ⛳ по Нью-Йорку — достопримечательности 🏛️ города, история 📖, архитектура, памятники, знаменитые улицы, парки 🌳, площади и проспекты. Немного сокращенный вариант экскурсии 🧭 на 5 часов.
Программа тура составлена для наиболее полного ощущения стиля и ритма делового центра мира, погружения в историю и культуру, которой богат Нью- Йорк.
Основные объекты тура: Рокфеллер-Центр, Таймс Сквер и театральный Бродвей; 5-ая Авеню и небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг.
В Даунтауне — известная Уолл-Стрит — со зданием Нью-Йорской Фондовой Биржи. Центральный парк, Метрополитэн-Музей, Линкольн-Центр. Чайна-таун, Бэттери Парк, откуда открывается панорама Статуи Свободы, место трагедии 11 сентября «Граунд-Зиро» и многое другое.
Во время экскурсии — интересные факты и многочисленные сведения по истории, искусству, архитектуре и культуре США.
Начало и место завершения
🚩 Washington

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга П.
Ольга П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

Шоппинг тур в торговый центр Woodbury Common
$350
3 часа
Шоппинг тур в торговый центр Woodbury Common
Авиа — тур на Ниагарские водопады
$1 450
14 часов
Авиа — тур на Ниагарские водопады
Поездка в Бостон
$1 250
12 часов
Поездка в Бостон
Филадельфия + Атлантик-Сити
$950
12 часов
Филадельфия + Атлантик-Сити
Поездка в Вашингтон
$1 150
14 часов
Поездка в Вашингтон
Экскурсия по этническим районам Бруклина с прогулкой по Брайтон Бич
$450
4 часа
Экскурсия по этническим районам Бруклина с прогулкой по Брайтон Бич

Еще несколько необычных экскурсий в Вашингтоне

С чего начинается Вашингтон
$180
1.5 часа
С чего начинается Вашингтон
7 отзывов
Исследовать окрестности Белого дома и проникнуться политической историей города
Основные достопримечательности Вашингтона
$380
4 часа
Основные достопримечательности Вашингтона
1 отзыв