Ольга П. проводит ещё 5 экскурсий

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Поездка в Бостон

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Вашингтона
Поездка в Бостон
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $1 250 за человека

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Поездка в Бостон
Вы посетите: Колониальный Центр, Викторианский Бэк Бэй, Федеральный Бикон Хил, Английский пейзажный парк 🌳, Французский регулярный сад, Знаменитые университеты Кембриджа.
У вас будет возможность узнать о лодках созданных под вдохновением оперы Вагнера, скромном пристанище последнего короля Франции, подарке Елизаветы для королевской часовни, резиденции гарвардских президентов, срамной статуи у стен капитолия, мемориале «Холокост» и о многом другом.
А также Вы увидите: Дом Шутников, Улицы Лук и Стрела, Потаённые дворы семьи Адамс, Старый и Новый дворы Гарварда, Римско-католический собор Св. Павла, Театр «Пудинга на скорую руку» и американский репертуарный театр с летними мастер- классами студии МХАТ им. В. И. Немировича-Данченко, Лживые портреты Джона Гарварда и трогательный маленький памятник русскому уличному актёру, «Карпентер Центр» созданный по проекту Ле Корбюзье.
Начало и место завершения
🚩 Washington

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга П.
Ольга П.
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