Ольга П. проводит ещё 5 экскурсий

Вы посетите: Колониальный Центр, Викторианский Бэк Бэй, Федеральный Бикон Хил, Английский пейзажный парк 🌳, Французский регулярный сад, Знаменитые университеты Кембриджа.

У вас будет возможность узнать о лодках созданных под вдохновением оперы Вагнера, скромном пристанище последнего короля Франции, подарке Елизаветы для королевской часовни, резиденции гарвардских президентов, срамной статуи у стен капитолия, мемориале «Холокост» и о многом другом.

А также Вы увидите: Дом Шутников, Улицы Лук и Стрела, Потаённые дворы семьи Адамс, Старый и Новый дворы Гарварда, Римско-католический собор Св. Павла, Театр «Пудинга на скорую руку» и американский репертуарный театр с летними мастер- классами студии МХАТ им. В. И. Немировича-Данченко, Лживые портреты Джона Гарварда и трогательный маленький памятник русскому уличному актёру, «Карпентер Центр» созданный по проекту Ле Корбюзье.