Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий

В туре — знакомство с историческим местом рождения государственности Соединённых Штатов. Колокол Свободы, Зал Независимости, Старый город 🏙️, самая старая улица США. Посещение музея великого французского скульптора О. Родена.
Экскурсию завершает посещение садов Дюпонов — одного из лучших в США садово-парковых ансамблей, с его оранжереями и фонтанами, водопадами, садиками и полянами, а также знаменитым «консерваториумом» с «висячими садами». Входные билеты 🎫 за дополнительную плату.
Начало и место завершения
🚩 Washington
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.