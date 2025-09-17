Найдено 3 экскурсии в категории « Таджикский театр оперы и балета » в Душанбе на русском языке, цены от 4889 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 33 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони Начало: У театра оперы и балета 6355 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Душанбе, в который хочется вернуться Уловить непередаваемый характер города и понять его душу 4889 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 3.5 часа 20% Индивидуальная до 7 чел. Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь 5084 ₽ 6355 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Душанбе

