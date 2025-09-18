Найдено 4 экскурсии в категории « Фанская Ниагара » в Душанбе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 31 отзыв Индивидуальная до 3 чел. Лучший выбор Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности €206 за всё до 3 чел. На машине 8 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара €220 за всё до 4 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 10 чел. Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах Прогуляться вдоль легендарного высокогорного озера в форме сердца и увидеть гигантский водопад от €244 за всё до 10 чел. На машине 9 часов Групповая до 20 чел. Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры Из Душанбе - к природным сокровищам в горах Таджикистана (входные билеты и обед включены) Начало: На ул. Бухоро в Душанбе Расписание: в воскресенье в 08:00 и 17:00 €30 за человека Другие экскурсии Душанбе

