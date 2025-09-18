Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборЖемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
18 сен в 08:30
19 сен в 08:30
€206 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Завтра в 08:00
18 сен в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах
Прогуляться вдоль легендарного высокогорного озера в форме сердца и увидеть гигантский водопад
Завтра в 09:00
18 сен в 09:00
от €244 за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Озеро Искандеркуль, Фанская Ниагара и пещеры
Из Душанбе - к природным сокровищам в горах Таджикистана (входные билеты и обед включены)
Начало: На ул. Бухоро в Душанбе
Расписание: в воскресенье в 08:00 и 17:00
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€30 за человека
