Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
Путешествие по Бангкоку с местным гидом, который знает город как свои пять пальцев. Уникальные истории и все билеты включены
Завтра в 08:00
8 фев в 08:00
от $348 за билет
Сити Пасс в Бангкоке
Главные достопримечательности и развлечения столицы Таиланда в одном билете (на выбор)
Начало: В Бангкоке
«Входные билеты и впечатления (на выбор)»
Расписание: ежедневно в 08:00
$100 за билет
Магия вечернего Бангкока: дегустация тайских блюд, шоу и миллионы огней
Вечерний Бангкок оживает: миллионы огней, храм Лежащего Будды, Китайский квартал и легендарная Каосан роад. Ощутите магию города в лучах заката
Начало: В лобби отеля
Завтра в 13:00
8 фев в 13:30
$256 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 ноября 2025Выбрали Василия для глубокого знакомства с Бангкоком и ни разу не пожалели. Сразу после бронирования Василий связался со мной по
- ММарина15 сентября 2025Приятные и знающие гид и его помощница. Спасибо!
- ААделина23 июля 2025Мы провели замечательный день в Бангкоке с тайским русскоговорящим гидом 🤗 Было очень легко и интересно, было здорово побывать в таких красивых храмах, прокатиться на лодке по столь эклектичному Бангкоку 🥰
- ИИрина19 июня 2025Супер, очень понравилась экскурсия. Василий всё быстро организовал, без проблем (18 июня в 22:00 я прилетела в Бангкок и решила
