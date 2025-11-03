Мои заказы

Билеты онлайн без очередей в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Бангкоке, цены от $100. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
Пешая
5 часов
6 отзывов
Билеты
Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
Путешествие по Бангкоку с местным гидом, который знает город как свои пять пальцев. Уникальные истории и все билеты включены
Завтра в 08:00
8 фев в 08:00
от $348 за билет
Сити Пасс в Бангкоке
Пешая
13 часов
Билеты
Сити Пасс в Бангкоке
Главные достопримечательности и развлечения столицы Таиланда в одном билете (на выбор)
Начало: В Бангкоке
«Входные билеты и впечатления (на выбор)»
Расписание: ежедневно в 08:00
$100 за билет
Магия вечернего Бангкока: дегустация тайских блюд, шоу и миллионы огней
Пешая
4 часа
Билеты
Магия вечернего Бангкока: дегустация тайских блюд, шоу и миллионы огней
Вечерний Бангкок оживает: миллионы огней, храм Лежащего Будды, Китайский квартал и легендарная Каосан роад. Ощутите магию города в лучах заката
Начало: В лобби отеля
Завтра в 13:00
8 фев в 13:30
$256 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2025
    Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
    Выбрали Василия для глубокого знакомства с Бангкоком и ни разу не пожалели. Сразу после бронирования Василий связался со мной по
    читать дальше

    watsapp, ответил на все интересующие меня вопросы, и в итоге мы забронировали сразу 2 экскурсии: одна по вечернему Бангкоку в день приезда, а вторая на следующее утро по основным достопримечательностям. Экскурсию по вечернему Бангкоку Василий проводил лично. Мы остались в полном восторге! Именно благодаря ему мы смогли почувствовать и полюбить это удивительный город. Василий обладает очень глубокими знаниями, хорошо понимает и любит культуру Таиланда. Мы посетили не только исторические достопримечательности и некоторые храмы, но и китайский квартал с его потрясающе колоритным ночным рынком, рынок цветов,улицу Кхао Сан, где не только прогулялись, но и посидели в кафе. Василий потрясающе организовал наше передвижение по городу. Мы перемешались на такси, на мотоцикле, на колоритных тук-туках. На следующий день нашим вторым гидом была очаровательная Пикник. С ней мы посетили Королевский дворец, храмы Изумрудного и лежачего Будды, покатались на лодке вдоль Бангкока, посмотрели огромных варанов, увидели огромную статую сидящего Будды, покормили сомиков. Пикник очень старалась, чтобы нам все понравилось, за что ей большое спасибо. В целом мы остались очень довольны, получили массу интересной информации и с удовольствием вернёмся в Таиланд.

  • М
    Марина
    15 сентября 2025
    Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
    Приятные и знающие гид и его помощница. Спасибо!
  • А
    Аделина
    23 июля 2025
    Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
    Мы провели замечательный день в Бангкоке с тайским русскоговорящим гидом 🤗 Было очень легко и интересно, было здорово побывать в таких красивых храмах, прокатиться на лодке по столь эклектичному Бангкоку 🥰
  • И
    Ирина
    19 июня 2025
    Бангкок: яркие места города (все билеты включены)
    Супер, очень понравилась экскурсия. Василий всё быстро организовал, без проблем (18 июня в 22:00 я прилетела в Бангкок и решила
    читать дальше

    посмотреть город, написала на сайте, а в 09:00 19 июня уже поехала на экскурсию). Пикник очень много интересного рассказала про страну и религию, историю, культуру, народ, про Бангкок. Время пролетело быстро, не хотелось расставаться с таким милым, умным, добрым, весёлым и при этом очень мудрым Гидом. Отлично провела время. Благодарю всей душой🙏

