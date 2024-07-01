Экскурсии со скидкой в Бангкоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Со скидкой» в Бангкоке, цены от $99, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 375$338 за всё до 10 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 300$255 за всё до 10 чел.
Бангкок - город контрастов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 250$225 за всё до 4 чел.
Другой Таиланд
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 350$315 за всё до 10 чел.
Тайны Бангкока: нетуристические места в центре города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Бангкоку: рынок амулетов, Большой дворец и цветочный рынок
Пешая экскурсия по нетуристическим местам Бангкока. Рынок амулетов, Большой дворец и цветочный рынок ждут вас. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: В центральной части города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
110$99 за всё до 4 чел.
Яркий и неповторимый Бангкок
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Яркий и неповторимый Бангкок: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Бангкок: Ват Арун, храм лежащего Будды, цветочный рынок, King Power Mahanakhon и Lumphini Park. В завершение - Чайна-таун
Начало: У храма Ват Арун
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 230$219 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 июля 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Все супер, спасибо большое гиду Дмитрию и его тайскому коллеге Гаю, который проводил экскурсию непосредственно на территории храмов. Гай хорошо говорит
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    на русском языке, поэтому все максимально доступно и понятно. Было интересно узнать про историю Аюттхи, королевской семьи и то, как живет тайский народ. Дмитрий - профессионал, который найдет подход к каждому человеку и сможет все подробно рассказать так, чтобы это было интересно. Очень советую обращаться только к Дмитрию!

  • C
    Christina
    20 мая 2024
    Бангкок - город контрастов
    Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
    Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Бангкок - город контрастов
    Прилетали в Бангкок в 5 вечера, на следующее утро уже нужно было лететь дальше. Хотелось бы провести вечер с пользой)
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    Поэтому на tripster начали заранее искать возможные варианты досуга. Списались с Дмитрием, он предложил экскурсию по вечернему Бангкоку, договорились, что встретит из отеля и отвезёт обратно. Приехал вовремя, на комфортабельной машине. Дмитрий - профессионал своего дела, экскурсия началась с посещения уникального кафе, где мы смогли не только поесть, но и посмотреть процесс приготовления тайских блюд. Это было очень увлекательное зрелище!) Далее проехали по центру города, посмотрели храмы, посетили парк и китайский квартал, где Дмитрий угостил нас местными сладостями. Дмитрий профессиональный гид, много узнали об истории, культуре, быте тайцев. Дмитрий открытый, общительный человек, расставались друзьями! Планируем на обратном пути продолжить ознакомление с Бангкоком с ним.

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
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    очень контактный молодой человек, позитивный, веселый, мне с ним было очень легко общаться, хорошие фото мне сделал, отдельное ему спасибо. Во-вторых, Аюттхая, стоит того, что бы на нее посмотреть, всем рекомендую. Еще, все экскурсии проводятся по понедельникам, мы были во вторник, было очень мало туристов, это большой плюс, фотографии красивые. Я провела замечательный день с Владиславом, это еще одна незабываемая страничка в моих путешествиях. Спасибо за организацию, все было четко и вовремя.

    Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид ВладиславДобрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид ВладиславДобрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид ВладиславДобрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав
  • М
    Максим
    10 апреля 2024
    Бангкок - город контрастов
    Дмитрий - прекрасный гид. У нас было мало времени насладиться Бангкоком, так Дмитрий нас сразу с самолёта и повез. Очень интересно, очень познавательно.
  • Е
    Евгений
    25 марта 2024
    Другой Таиланд
    Дмитрий, хотим поблагодарить Вас за проведенную экскурсию по ночному Бангкоку на тук туке! Для нас было очень важно посетить экскурсию в
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    определенный день, т. к. времени было мало и Дмитрий не только пошел нам на встречу, но и подготовил для нас индивидуальную программу. Получили яркие эмоции благодаря Вам! Однозначно рекомендуем Дмитрия, как отличного экскурсовода!

  • л
    лариса
    4 марта 2024
    Другой Таиланд
    Дмитрий огромное спасибо за удивительный, яркий день. Рекомендую всем, кто хочет узнать Бангкок.
  • Д
    Дарья
    4 марта 2024
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Вкусно, интересно, необычно! Дмитрий, спасибо за впечатления!
  • В
    Влади
    24 января 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Отличная организация и супер гид! Узнали много интересного о жизни в этой стране со стороны тайца. Также понравился маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Со скидкой»

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  1. Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
  2. Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
  3. Бангкок - город контрастов
  4. Другой Таиланд
  5. Тайны Бангкока: нетуристические места в центре города
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июле 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Со скидкой" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 99 до 338 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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