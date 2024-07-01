1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 375$338 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 300$255 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Бангкок - город контрастов: от парка Люмпини до мишленовского ресторана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 250$225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 350$315 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Бангкоку: рынок амулетов, Большой дворец и цветочный рынок
Пешая экскурсия по нетуристическим местам Бангкока. Рынок амулетов, Большой дворец и цветочный рынок ждут вас. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: В центральной части города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
110$99 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Яркий и неповторимый Бангкок: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Бангкок: Ват Арун, храм лежащего Будды, цветочный рынок, King Power Mahanakhon и Lumphini Park. В завершение - Чайна-таун
Начало: У храма Ват Арун
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
от 230$219 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июля 2024Все супер, спасибо большое гиду Дмитрию и его тайскому коллеге Гаю, который проводил экскурсию непосредственно на территории храмов. Гай хорошо говорит
- CChristina20 мая 2024Хорошо органиванная экскурсия, нам очень понравилось!
- ААнна6 мая 2024Прилетали в Бангкок в 5 вечера, на следующее утро уже нужно было лететь дальше. Хотелось бы провести вечер с пользой)
- ЕЕлена24 апреля 2024Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
- ММаксим10 апреля 2024Дмитрий - прекрасный гид. У нас было мало времени насладиться Бангкоком, так Дмитрий нас сразу с самолёта и повез. Очень интересно, очень познавательно.
- ЕЕвгений25 марта 2024Дмитрий, хотим поблагодарить Вас за проведенную экскурсию по ночному Бангкоку на тук туке! Для нас было очень важно посетить экскурсию в
- ллариса4 марта 2024Дмитрий огромное спасибо за удивительный, яркий день. Рекомендую всем, кто хочет узнать Бангкок.
- ДДарья4 марта 2024Вкусно, интересно, необычно! Дмитрий, спасибо за впечатления!
- ВВлади24 января 2024Отличная организация и супер гид! Узнали много интересного о жизни в этой стране со стороны тайца. Также понравился маршрут.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Со скидкой»
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