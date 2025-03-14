Вечерний Бангкок предлагает уникальные впечатления. Посетите храм Лежащего Будды с его золотой статуей, прогуляйтесь по Цветочному рынку, насладитесь атмосферой Китайского квартала и окунитесь в ночную жизнь на Каосан роад. Перемещайтесь на метро и тук-туке, попробуйте уличную еду и откройте для себя необычные места. Это незабываемое путешествие по вечернему городу, полному жизни и огней

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Описание билета

Торговый центр Iconsiam и дегустация традиционной тайской кухни. Попробуем самые известные блюда: том ям кунг (острый суп с креветками), пад тай (рисовая лапша в соусе), сом там (салат из папайи). А также клейкий рис с манго — популярный тайский десерт.

Прогулка на корабле. Отправимся смотреть главные достопримечательности Бангкока, подсвеченные миллионами огней.

Каосан роад. Это самая знаменитая улица в Бангкоке. Я покажу вам интересные заведения с трансвеститами и бары, где наливают крепкие напитки прямо в вёдра. А ещё места, где готовят шашлыки из крокодила, змеи и скорпионов.

Дополнительно можно включить посещение популярного шоу Calypso Cabaret.

На выбор

Китайский квартал. Вы увидите храм Золотого Будды и китайский храм Гуань Инь. Также здесь можно попробовать интересную уличную еду: гедзы, суп из заведения с мишленовскими звёздами и «ласточкины гнёзда». И заглянуть в модные «тайные» бары.

Asiatique The Riverfront. «Европейский квартал» Бангкока с огромным колесом обозрения и комнатой страха. Прогуляемся по набережной с шикарным видом на город и обязательно займёмся шопингом. А после посетим необычное кафе, где все блюда приготовлены с использованием самого популярного тайского фрукта — дуриана.

Организационные детали

Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте: метро и тук-туке. Расходы на него составят около 300-1000 батов за группу.

Дополнительные траты (по желанию):