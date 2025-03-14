Магия вечернего Бангкока: дегустация тайских блюд, шоу и миллионы огней

Вечерний Бангкок оживает: миллионы огней, храм Лежащего Будды, Китайский квартал и легендарная Каосан роад. Ощутите магию города в лучах заката
Вечерний Бангкок предлагает уникальные впечатления.

Посетите храм Лежащего Будды с его золотой статуей, прогуляйтесь по Цветочному рынку, насладитесь атмосферой Китайского квартала и окунитесь в ночную жизнь на Каосан роад. Перемещайтесь на метро и тук-туке, попробуйте уличную еду и откройте для себя необычные места. Это незабываемое путешествие по вечернему городу, полному жизни и огней

5 причин купить этот билет

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🌺 Уникальные достопримечательности
  • 🍜 Вкусная уличная еда
  • 🚇 Удобный транспорт
  • 🌆 Вечерняя атмосфера
Магия вечернего Бангкока: дегустация тайских блюд, шоу и миллионы огней
Магия вечернего Бангкока: дегустация тайских блюд, шоу и миллионы огней
Магия вечернего Бангкока: дегустация тайских блюд, шоу и миллионы огней
Ближайшие даты:
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Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Храм Лежащего Будды
  • Цветочный рынок
  • Китайский квартал
  • Каосан роад

Описание билета

Торговый центр Iconsiam и дегустация традиционной тайской кухни. Попробуем самые известные блюда: том ям кунг (острый суп с креветками), пад тай (рисовая лапша в соусе), сом там (салат из папайи). А также клейкий рис с манго — популярный тайский десерт.

Прогулка на корабле. Отправимся смотреть главные достопримечательности Бангкока, подсвеченные миллионами огней.

Каосан роад. Это самая знаменитая улица в Бангкоке. Я покажу вам интересные заведения с трансвеститами и бары, где наливают крепкие напитки прямо в вёдра. А ещё места, где готовят шашлыки из крокодила, змеи и скорпионов.

  • Дополнительно можно включить посещение популярного шоу Calypso Cabaret.

На выбор

Китайский квартал. Вы увидите храм Золотого Будды и китайский храм Гуань Инь. Также здесь можно попробовать интересную уличную еду: гедзы, суп из заведения с мишленовскими звёздами и «ласточкины гнёзда». И заглянуть в модные «тайные» бары.

Asiatique The Riverfront. «Европейский квартал» Бангкока с огромным колесом обозрения и комнатой страха. Прогуляемся по набережной с шикарным видом на город и обязательно займёмся шопингом. А после посетим необычное кафе, где все блюда приготовлены с использованием самого популярного тайского фрукта — дуриана.

Организационные детали

Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте: метро и тук-туке. Расходы на него составят около 300-1000 батов за группу.

Дополнительные траты (по желанию):

  • Еда и напитки
  • Шоу Calypso Cabaret от 900-2000 батов за чел.
  • Колесо обозрения 500 батов за чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби отеля
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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