Посетите храм Лежащего Будды с его золотой статуей, прогуляйтесь по Цветочному рынку, насладитесь атмосферой Китайского квартала и окунитесь в ночную жизнь на Каосан роад. Перемещайтесь на метро и тук-туке, попробуйте уличную еду и откройте для себя необычные места. Это незабываемое путешествие по вечернему городу, полному жизни и огней
5 причин купить этот билет
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🌺 Уникальные достопримечательности
- 🍜 Вкусная уличная еда
- 🚇 Удобный транспорт
- 🌆 Вечерняя атмосфера
Что можно увидеть
- Храм Лежащего Будды
- Цветочный рынок
- Китайский квартал
- Каосан роад
Описание билета
Торговый центр Iconsiam и дегустация традиционной тайской кухни. Попробуем самые известные блюда: том ям кунг (острый суп с креветками), пад тай (рисовая лапша в соусе), сом там (салат из папайи). А также клейкий рис с манго — популярный тайский десерт.
Прогулка на корабле. Отправимся смотреть главные достопримечательности Бангкока, подсвеченные миллионами огней.
Каосан роад. Это самая знаменитая улица в Бангкоке. Я покажу вам интересные заведения с трансвеститами и бары, где наливают крепкие напитки прямо в вёдра. А ещё места, где готовят шашлыки из крокодила, змеи и скорпионов.
- Дополнительно можно включить посещение популярного шоу Calypso Cabaret.
На выбор
Китайский квартал. Вы увидите храм Золотого Будды и китайский храм Гуань Инь. Также здесь можно попробовать интересную уличную еду: гедзы, суп из заведения с мишленовскими звёздами и «ласточкины гнёзда». И заглянуть в модные «тайные» бары.
Asiatique The Riverfront. «Европейский квартал» Бангкока с огромным колесом обозрения и комнатой страха. Прогуляемся по набережной с шикарным видом на город и обязательно займёмся шопингом. А после посетим необычное кафе, где все блюда приготовлены с использованием самого популярного тайского фрукта — дуриана.
Организационные детали
Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте: метро и тук-туке. Расходы на него составят около 300-1000 батов за группу.
Дополнительные траты (по желанию):
- Еда и напитки
- Шоу Calypso Cabaret от 900-2000 батов за чел.
- Колесо обозрения 500 батов за чел.