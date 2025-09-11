Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Бангкоке, цены от $39. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов 3 отзыва Индивидуальная Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города «На набережной мы понаблюдаем за фермерами, которые выращивают фрукты прямо в мегаполисе» от $320 за человека Пешая 4 часа Билеты Магия вечернего Бангкока Вечерний Бангкок оживает: миллионы огней, храм Лежащего Будды, Китайский квартал и легендарная Каосан роад. Ощутите магию города в лучах заката Начало: В лобби отеля «Прогуляемся по набережной с шикарным видом на город и обязательно займёмся шопингом» $256 за всё до 4 чел. Пешая 3.5 часа Мини-группа до 10 чел. Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда Погрузитесь в атмосферу Чайна-тауна: шумные улицы, ароматы специй и скрытые уголки. Узнайте секреты уличной еды и насладитесь культурой Начало: У метро Wat Mangkon «Улица с граффити, милыми кафе, пабами, лавочками с необычными товарами и видом на набережную» Расписание: ежедневно в 16:00 $39 за человека Другие экскурсии Бангкока

