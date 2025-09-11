Мои заказы

Экскурсии по набережной Бангкока

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Бангкоке, цены от $39. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Темные грани Бангкока
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
«На набережной мы понаблюдаем за фермерами, которые выращивают фрукты прямо в мегаполисе»
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от $320 за человека
Магия вечернего Бангкока: дегустация тайских блюд, шоу и миллионы огней
Пешая
4 часа
Билеты
Магия вечернего Бангкока
Вечерний Бангкок оживает: миллионы огней, храм Лежащего Будды, Китайский квартал и легендарная Каосан роад. Ощутите магию города в лучах заката
Начало: В лобби отеля
«Прогуляемся по набережной с шикарным видом на город и обязательно займёмся шопингом»
Завтра в 13:00
3 сен в 13:00
$256 за всё до 4 чел.
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Пешая
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Погрузитесь в атмосферу Чайна-тауна: шумные улицы, ароматы специй и скрытые уголки. Узнайте секреты уличной еды и насладитесь культурой
Начало: У метро Wat Mangkon
«Улица с граффити, милыми кафе, пабами, лавочками с необычными товарами и видом на набережную»
Расписание: ежедневно в 16:00
8 сен в 16:00
9 сен в 16:00
$39 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Темные грани Бангкока
  2. Магия вечернего Бангкока: дегустация тайских блюд, шоу и миллионы огней
  3. Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Набережная
  9. Храм Рассвета (Ват Арун)
  10. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в сентябре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 320. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Бангкоке, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Бангкока. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025