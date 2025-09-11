Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
«На набережной мы понаблюдаем за фермерами, которые выращивают фрукты прямо в мегаполисе»
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от $320 за человека
Билеты
Магия вечернего Бангкока
Вечерний Бангкок оживает: миллионы огней, храм Лежащего Будды, Китайский квартал и легендарная Каосан роад. Ощутите магию города в лучах заката
Начало: В лобби отеля
«Прогуляемся по набережной с шикарным видом на город и обязательно займёмся шопингом»
Завтра в 13:00
3 сен в 13:00
$256 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Погрузитесь в атмосферу Чайна-тауна: шумные улицы, ароматы специй и скрытые уголки. Узнайте секреты уличной еды и насладитесь культурой
Начало: У метро Wat Mangkon
«Улица с граффити, милыми кафе, пабами, лавочками с необычными товарами и видом на набережную»
Расписание: ежедневно в 16:00
8 сен в 16:00
9 сен в 16:00
$39 за человека
