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Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
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Контрасты Бангкока: авторская экскурсия по храмам и каналам
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Последние отзывы на экскурсии
- KKarina24 октября 2024Это был увлекательный и интересный день. Такая экскурсия подойдет всем, она насыщенная 👍🏼 Дмитрий молодец, подстраивается под клиента, под погоду
- ССтанислав17 сентября 2024Классно провел время в Бангкоке благодаря Дмитрию. Очень интересно рассказал и показал мне город. Считаю, что это лучшее на что стоит потратить деньги в Бангкоке.
- ЕЕлизавета8 июля 2024Здравствуйте. Были сегодня на экскурсии с Дмитрием. День провели прикольно. Нам понравилось! Дима очень много знает про историю Тайланда, много
- AAleksandr3 января 2024Всё прошло хорошо.
- ООлег1 декабря 2023Увидели всё разнообразие Бангкок. Очень интересный маршрут, всё, как мы любим)))
- ООксана28 февраля 2023Отличная экскурсия, увидели Бангкок с менее туристической стороны. Это был второй день пребывания в стране, впечатления незабываемые. Без Дмитрия не
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм крокодилов»
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