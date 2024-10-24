Храм крокодилов – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм крокодилов» в Бангкоке, цены от $250, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Пешая
119 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
4 ноя в 11:00
от $250 за человека
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
Контрасты Бангкока: авторская экскурсия по храмам и каналам
Погрузитесь в уникальный мир Бангкока: от древних храмов до современных кварталов. Эксклюзивный маршрут для истинных путешественников
4 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
от $300 за человека
Влюбиться в Бангкок за 1 день
Пешая
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Бангкок за 1 день
Увидеть самые интересные места тайской столицы в душевной компании
Начало: По договорённости
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
337$321 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Karina
    24 октября 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Это был увлекательный и интересный день. Такая экскурсия подойдет всем, она насыщенная 👍🏼 Дмитрий молодец, подстраивается под клиента, под погоду
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    (нас застал очень сильный дождь в пути), отзывчивый и ответит на все ваши вопросы. С Дмитрием Вы в безопасности, реально можно расслабиться и просто получать удовольствие от происходящего вокруг.

  • С
    Станислав
    17 сентября 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Классно провел время в Бангкоке благодаря Дмитрию. Очень интересно рассказал и показал мне город. Считаю, что это лучшее на что стоит потратить деньги в Бангкоке.
    Классно провел время в Бангкоке благодаря Дмитрию. Очень интересно рассказал и показал мне город. Считаю, чтоКлассно провел время в Бангкоке благодаря Дмитрию. Очень интересно рассказал и показал мне город. Считаю, чтоКлассно провел время в Бангкоке благодаря Дмитрию. Очень интересно рассказал и показал мне город. Считаю, чтоКлассно провел время в Бангкоке благодаря Дмитрию. Очень интересно рассказал и показал мне город. Считаю, чтоКлассно провел время в Бангкоке благодаря Дмитрию. Очень интересно рассказал и показал мне город. Считаю, что
  • Е
    Елизавета
    8 июля 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Здравствуйте. Были сегодня на экскурсии с Дмитрием. День провели прикольно. Нам понравилось! Дима очень много знает про историю Тайланда, много
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    рассказывает интересных фактов, местами шутит)) Формат представленной информации идеально подходит для взрослых, но не для детей, так как надо много ходить, передвигаться, иногда по стремным улочкам, переулочкам)) Для взрослых норм, отлично, интересно, для детей не стОит, быстро устанут, им будет не всё интересно. Экскурсию рекомендую именно для пар, непринуждённая атмосфера, приятное общение, всегда можно сделать перерыв на покушать, посидеть, отдохнуть, почилить)) Дима очень дружелюбный, маршрут легко можно поменять, изменить, он предлагает много интересных мест, которые можно посетить, если время позволяет.

  • A
    Aleksandr
    3 января 2024
    Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
    Всё прошло хорошо.
  • О
    Олег
    1 декабря 2023
    Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
    Увидели всё разнообразие Бангкок. Очень интересный маршрут, всё, как мы любим)))
  • О
    Оксана
    28 февраля 2023
    Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
    Отличная экскурсия, увидели Бангкок с менее туристической стороны. Это был второй день пребывания в стране, впечатления незабываемые. Без Дмитрия не
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    посетили бы эти места, это точно). Маршрут отлично продуман, передвигались пешком, на такси, метро и на кораблике. Дмитрий учел все наши пожелания, наш темп передвижения. По наводке Дмитрия я приобрела прекрасную книгу на русском языке "Катя и принц Сиама", которую с огромным интересом прочитала и узнала много нового о Таиланде и взаимоотношениях внутри королевской семьи. Пожалела, что не прислушалась к совету купить сувениры в китайском квартале, т. к. там действительно были самые дешевые товары. Все то же самое на Пхукете было в 2-3 раза дороже)). Экскурсию рекомендую. Вы получите эксклюзив, ориентированный лично на Ваш запрос и Ваши приоритеты.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Храм крокодилов»

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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в ноябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Храм крокодилов" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 321 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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