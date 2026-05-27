Приглашаем в путешествие по истории тайских королевств.
Вы прогуляетесь по крупнейшему музею под открытым небом, увидите величественные копии сиамских столиц. А ещё посетите храм внутри гигантского трёхголового слона.
Мы расскажем о смыслах буддийской символики — и многое в современном Тайланде раскроется для вас по-новому.
Описание экскурсии
Парк «Древний Сиам» — один из крупнейших музеев мира под открытым небом в мире (~1 ч)
- Вы увидите величественные храмы и дворцы — точные копии древних столиц Аюттая и Сукотаи
- Услышите об истории королевств Таиланда и важнейших событиях прошлого страны
- Узнаете об особенностях тайской архитектуры, резьбы и декоративного искусства
- При желании примерите традиционные костюмы, сделаете атмосферные фотографии в духе разных эпох
Музей Эраван и космология буддизма (~3 ч)
- Вы зайдёте внутрь гигантского трёхголового слона, чтобы оказаться в мистическом храме
- Полюбуетесь потрясающими витражами, реликвиями и символическими изображениями Вселенной
- Познакомитесь с мифологией и духовными традициями Таиланда
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Возможно увеличение количества участников по запросу за доплату
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Вход в парк «Древний Сиам»: взрослый — 700 бат ($20) с чел., ребёнок 6–14 лет — 350 бат ($10) с чел., а также въезд на авто — 400 бат ($11) за машину. Билет для гида оплачивают путешественники
- Вход Музей Эраван: взрослый — 400 бат ($11) с чел., ребёнок 6–14 лет — 150 бат ($4) с чел.
- Обед не входит в стоимость — по желанию, по меню
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2376 туристов
Мы лицензированная туристическая компания, работающая в Таиланде. В нашей команде носители русского, украинского, польского языков, отлично говорим по-английски. Также есть русский гид, свободно владеющий тайским и лаосским языками. Работаем с
