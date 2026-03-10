Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Старому Сиаму
Увидеть ключевые тайские достопримечательности, древние памятники и дворцы в одном месте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
от $490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На встречу с легендами Сиама - из Бангкока (всё включено)
Познакомиться с тайской мифологией, посетить храм в виде слона и реплики утраченных древностей
24 мар в 09:00
25 мар в 09:00
$400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Два мира - и два главных музея Таиланда (из Бангкока)
Погрузиться в историю, мифологию и духовные традиции в парке «Древний Сиам» и Музее Эраван
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 11:00
23 мар в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААннет10 марта 2026Формат пешей прогулки по Бангкоку мне очень понравился. Мы побывали в интересных местах. Общение было приятным и непосредственным. Я путешествовала вдвоем с 8-летним сыном. Дмитрий нашел и с ним общий язык. Было здорово, спасибо!
- RRoman18 октября 2025Договаривались на запуск корабликов, оказалось что уже прошел праздник. Запустили чисто символически
- ЛЛеа20 июля 2025Спасибо тебе огромное за это время и прекрасную экскурсию!! Нам понравилось все! Мы вернемся обратно чтобы опять Дима нас отвез на экскурсия! Всех благ!!!! Замечательный человек и очень знающий экскурсовод!!! Рекомендую
- ТТатьяна18 апреля 2025Потрясающе проведённая экскурсия. Нам очень понравилось. Интересный парк и очень много интересных точек для фото 😃
Гид забрал нас прямо из кафе, и уже оттуда мы поехали на экскурсионный маршрут.
Был мил, опрятен и приятен в общении.
Рекомендую!
- ллилия15 марта 2025Все отлично, мы довольны!!! Гид очень эрудированный и коммуникабельный молодой человек!!! Будем рекомендовать вас своим друзьям!!! Спасибо большое!!!
- AAmaliya11 января 2025Отличная экскурсия по вечернему Бангкоку! Дмитрий увлекательно рассказывает об истории города и его достопримечательностях. Мы взяли с собой семилетнего ребенка, и ему тоже все очень понравилось. Посетили несколько локальных гастрономических ресторанчиков — полный восторг!
- ААнастасия10 января 2025Очень понравилась экскурсия! Потрясающий вид, живописные места, очень внимательный экскурсовод. Время пролетело незаметно. Рекомендуем данную экскурсию с супругом!
- ППотокова-Рублева10 января 2025Все прошло отлично, согласно договоренностям. Остались довольны экскурсией)
- ССветлана5 ноября 2024Выражаю огромную благодарность Дмитрию за превосходную экскурсию 02.11.2024 года. Мы с женой остановились в Бангкоке на одну ночь и очень
- ЮЮлия1 ноября 2024Ну прямо отлично))) отпраздновала и День Рождения в день экскурсии. Дмитрий большой молодец, очень быстро адаптировал программу под мои пожелания и прекрасно все организовал! Прямо рекомендую. Крутых гидов не так много, а этот самый лучший))))
Сейчас в Бангкоке в категории "Музей Эраван" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 490. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
