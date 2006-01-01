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Изумительный Таиланд + «Похороны неудач»

Gid_Vezde
Gid_Vezde – Гид из Бангкока
Изумительный Таиланд + «Похороны неудач»
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $416 за экскурсию

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Изумительный Таиланд + «Похороны неудач»
Изумительный Таиланд + «Похороны неудач»

Что вы увидите

  • Ритуал «Похороны неудач»
  • Самая большая дамба в Таиланде
  • Водопад Сарика
  • Храм летучих лисиц
  • Рафтинг по горной реке
Данная экскурсия ⛳ включает в себя участие в широко известном в Таиланде ритуале «Похороны неудач», а так же посещение таких интересных мест, как самая большая дамба в Таиланде, водопад Сарика, в котором Вы сможете искупаться и Храм летучих лисиц. Так же на этой экскурсии 🧭 Вас ожидает увлекательнейший рафтинг 🚣‍ по горной реке на расстоянии более 6 километров.
В последнее время большинство туристов, посещающих Бангкок отправляются на эту экскурсию. И связано это прежде всего с ритуалом «Похороны неудач». Храм в провинции Накхон Найок — это единственное место в Таиланде, где проходит этот ритуал. Тайцы со всего Таиланда приезжают в этот храм, что бы хоть раз в жизни пройти эту церемонию. Считается, что после прохождения человеком ритуала «Похороны неудач» в его жизни больше не будет места трудностям и неудачам, и с этого момента человека ожидают только светлые дни, полные везения и радости.
Иностранцы зачастую прилетают в Таиланд с одной единственной целью: пройти данный ритуал.
Что входит
  • индивидуальный транспорт
  • входные билеты
  • обед
  • русский гид
Что не входит
  • личные расходы
  • пожертвование 100 бат при прохождении церемонии «Похороны неудач» (примерно 3 доллара)
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Изумительный Таиланд + «Похороны неудач»
Изумительный Таиланд + «Похороны неудач»
Изумительный Таиланд + «Похороны неудач»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Gid_Vezde
Gid_Vezde
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