Данная экскурсия ⛳ включает в себя участие в широко известном в Таиланде ритуале «Похороны неудач», а так же посещение таких интересных мест, как самая большая дамба в Таиланде, водопад Сарика, в котором Вы сможете искупаться и Храм летучих лисиц. Так же на этой экскурсии 🧭 Вас ожидает увлекательнейший рафтинг 🚣‍ по горной реке на расстоянии более 6 километров.

В последнее время большинство туристов, посещающих Бангкок отправляются на эту экскурсию. И связано это прежде всего с ритуалом «Похороны неудач». Храм в провинции Накхон Найок — это единственное место в Таиланде, где проходит этот ритуал. Тайцы со всего Таиланда приезжают в этот храм, что бы хоть раз в жизни пройти эту церемонию. Считается, что после прохождения человеком ритуала «Похороны неудач» в его жизни больше не будет места трудностям и неудачам, и с этого момента человека ожидают только светлые дни, полные везения и радости.

Иностранцы зачастую прилетают в Таиланд с одной единственной целью: пройти данный ритуал.