Индивидуальная
до 2 чел.
Мистический Бангкок на авто (всё включено)
Однодневное путешествие по мистическим местам Бангкока: три храма и таинственный остров Ко Крет. Всё включено: транспорт, обед, билеты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
18 окт в 09:30
$420 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Марафон желаний: места силы в Бангкоке
Уникальная экскурсия по местам силы Бангкока, где можно загадывать желания и участвовать в древних обрядах. Погрузитесь в магию и традиции Таиланда
Начало: В лобби вашего отеля
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
-
35%
Мини-группа
до 6 чел.
Сердце Бангкока: легенды Королевского дворца и древних храмов
Увидеть резиденцию тайских правителей, храм Золотого Будды, храм Лежащего Будды и храм Зари
Начало: В центре Бангкока
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$78
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena17 марта 2025Отличная экскурсия!! Юлия спасибо за прекрасное время в Бангкоке и возможность увидеть город глазами человека, который любит и знает эту страну.
- ВВероника8 февраля 2025Юлия отличный организатор! Все рассказывает и подсказывает. Буду обращаться еще и всем советовать!
- DDmitriy26 декабря 2024Очень интересно! Отличный гид, очень круто рассказывает. Необычные локации. Но есть одно «но», об этом нигде не написано, но это
