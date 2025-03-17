Мои заказы

Буддистские храмы Бангкока

Найдено 3 экскурсии в категории «Буддистские храмы» в Бангкоке, цены от $78, скидки до 35%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Мистический Бангкок на авто (всё включено)
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Мистический Бангкок на авто (всё включено)
Однодневное путешествие по мистическим местам Бангкока: три храма и таинственный остров Ко Крет. Всё включено: транспорт, обед, билеты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
18 окт в 09:30
$420 за всё до 2 чел.
Марафон желаний: по храмам и местам силы Бангкока
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Марафон желаний: места силы в Бангкоке
Уникальная экскурсия по местам силы Бангкока, где можно загадывать желания и участвовать в древних обрядах. Погрузитесь в магию и традиции Таиланда
Начало: В лобби вашего отеля
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Сердце Бангкока: легенды Королевского дворца и древних храмов
Пешая
7 часов
-
35%
Мини-группа
до 6 чел.
Сердце Бангкока: легенды Королевского дворца и древних храмов
Увидеть резиденцию тайских правителей, храм Золотого Будды, храм Лежащего Будды и храм Зари
Начало: В центре Бангкока
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$78$120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    17 марта 2025
    Марафон желаний: по храмам и местам силы Бангкока
    Отличная экскурсия!! Юлия спасибо за прекрасное время в Бангкоке и возможность увидеть город глазами человека, который любит и знает эту страну.
  • В
    Вероника
    8 февраля 2025
    Марафон желаний: по храмам и местам силы Бангкока
    Юлия отличный организатор! Все рассказывает и подсказывает. Буду обращаться еще и всем советовать!
  • D
    Dmitriy
    26 декабря 2024
    Мистический Бангкок на авто (всё включено)
    Очень интересно! Отличный гид, очень круто рассказывает. Необычные локации. Но есть одно «но», об этом нигде не написано, но это
    читать дальше

    экскурсия выходного дня. По будням последняя локация с островом не работает. Меня не предупредили, поэтому часть экскурсии получилась не так, как ожидали. В остальном отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Буддистские храмы»

