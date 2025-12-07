Когда заходит солнце, Чайнатаун просыпается.
Под мерцанием неона оживают духи старых купцов и монахов, аромат благовоний смешивается с запахом уличной еды, а колокольчики у храмов звенят, предупреждая о невидимых гостях.
Мы пройдём по переулкам, где время остановилось, заглянем в древние храмы, попробуем блюда, отмеченные гидом Michelin, и откроем тайные бары.
Описание экскурсии
19:30 — ворота Чайнатауна (Odeon Gate)
- Знакомимся у главного символа китайского квартала.
- Делаем ритуал на удачу: подношения, молитва, благословение духов.
- Разбираемся в символике ворот, их энергетике и мифах.
19:45 — храм Ват Траймит (Золотой Будда)
- Говорим о легендарной статуе весом 5,5 тонн.
- Обсуждаем, как она была скрыта под штукатуркой сотни лет и «раскрылась» миру. А также — о значении этого места на духовной карте Бангкока.
20:10 — пагода богини Гуань Инь
- Посещаем атмосферный храм с 400-летней статуей богини милосердия.
- Проводим мини-ритуал (по желанию): на здоровье, любовь или успех.
- Вдыхаем аромат благовоний и знакомимся с древней легендой о защите и исцелении.
20:30 — Яоварат Роуд
- Гуляем среди неоновых вывесок и гастрономических точек.
- Пробуем угощения из гидов Michelin: пончики, лапшу, тайские десерты, кофе.
21:30 — Сой Нана
- Знакомимся с самой атмосферной улочкой Чайнатауна.
- Заходим в джин-бар с крафтовыми коктейлями на травах и в бар в стиле ретро-Китая с красными лампами, джазом и духом старого Бангкока.
- Фотографируемся в нуарной атмосфере.
22:00 — финал: ужин при свечах в старом банке
Вы узнаете:
- где оставляют чай для духов предков.
- как одна японская бомба не взорвалась у китайского храма.
- где стоит «почтовый ящик для духов».
- почему некоторые переулки обходят стороной даже местные.
Организационные детали
- Программа 18+.
- Все дегустации, напитки и ужин оплачиваются самостоятельно по желанию — это даёт полную свободу выбора и делает вечер максимально гибким и индивидуальным.
- Возьмите с собой немного наличных, в уличных кафе и барах не всегда принимают карты.
- Дресс-код свободный, но лучше без открытых плеч (мы посещаем храмы).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Чайнатауна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 576 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным. Мои экскурсии охватывают Таиланд
