Мистический Бангкок: духи и легенды ночного Чайнатауна (18+)

Прогуляться по переулкам Китайского квартала, заглянуть в храмы и провести ритуал на удачу
Когда заходит солнце, Чайнатаун просыпается.

Под мерцанием неона оживают духи старых купцов и монахов, аромат благовоний смешивается с запахом уличной еды, а колокольчики у храмов звенят, предупреждая о невидимых гостях.

Мы пройдём по переулкам, где время остановилось, заглянем в древние храмы, попробуем блюда, отмеченные гидом Michelin, и откроем тайные бары.
Мистический Бангкок: духи и легенды ночного Чайнатауна (18+)© Дмитрий
Описание экскурсии

19:30 — ворота Чайнатауна (Odeon Gate)

  • Знакомимся у главного символа китайского квартала.
  • Делаем ритуал на удачу: подношения, молитва, благословение духов.
  • Разбираемся в символике ворот, их энергетике и мифах.

19:45 — храм Ват Траймит (Золотой Будда)

  • Говорим о легендарной статуе весом 5,5 тонн.
  • Обсуждаем, как она была скрыта под штукатуркой сотни лет и «раскрылась» миру. А также — о значении этого места на духовной карте Бангкока.

20:10 — пагода богини Гуань Инь

  • Посещаем атмосферный храм с 400-летней статуей богини милосердия.
  • Проводим мини-ритуал (по желанию): на здоровье, любовь или успех.
  • Вдыхаем аромат благовоний и знакомимся с древней легендой о защите и исцелении.

20:30 — Яоварат Роуд

  • Гуляем среди неоновых вывесок и гастрономических точек.
  • Пробуем угощения из гидов Michelin: пончики, лапшу, тайские десерты, кофе.

21:30 — Сой Нана

  • Знакомимся с самой атмосферной улочкой Чайнатауна.
  • Заходим в джин-бар с крафтовыми коктейлями на травах и в бар в стиле ретро-Китая с красными лампами, джазом и духом старого Бангкока.
  • Фотографируемся в нуарной атмосфере.

22:00 — финал: ужин при свечах в старом банке

Вы узнаете:

  • где оставляют чай для духов предков.
  • как одна японская бомба не взорвалась у китайского храма.
  • где стоит «почтовый ящик для духов».
  • почему некоторые переулки обходят стороной даже местные.

Организационные детали

  • Программа 18+.
  • Все дегустации, напитки и ужин оплачиваются самостоятельно по желанию — это даёт полную свободу выбора и делает вечер максимально гибким и индивидуальным.
  • Возьмите с собой немного наличных, в уличных кафе и барах не всегда принимают карты.
  • Дресс-код свободный, но лучше без открытых плеч (мы посещаем храмы).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Чайнатауна
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 576 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным. Мои экскурсии охватывают Таиланд
читать дальше

от Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников. Со мной вы увидите Таиланд глазами человека, для которого он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.

