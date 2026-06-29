Я Марина, мой муж таец, и мы вместе покажем вам совершенно обычные для местных жителей, но невероятные для туристов места в столице Королевства. Вы окунётесь в тёмное прошлое Китайского квартала. Побываете в местах, где орудует теневая мафия и работают подпольные казино. А потом переместитесь «из ада в рай» и познакомитесь с этикетом дворцовой жизни.
Описание экскурсии
- Китайский квартал Старого города, где до сих пор витает дух опиумных притонов и чайных домов. Сейчас краски весёлых улиц тех дней немного поблекли, но потребности постоянных клиентов никогда не меняются. Вы узнаете, каким был этот квартал раньше и каким стал сейчас.
- Проезд вокруг Королевского дворца, храма Изумрудного Будды и храма Лежащего Будды. Вы полюбуетесь архитектурой из окна авто.
- Нелицеприятные закоулки самого сердца Бангкока и дамы с низкой социальной ответственностью из самых низких низов. Здесь вас ждёт краткий дайджест по мотивам произведения «Яма» Куприна.
- Прячемся от жары на короткий «передых» в душевном и полном невероятной энергетики старинном доме.
- Места съёмок популярных фильмов прошлого столетия. Вы пройдёте по следам героев кинокартин с мировой историей.
- Умопомрачительный базар, которому уже более 200 лет. У вас будет свободное время, чтобы пройти по рядам и сделать колоритные фото.
- Закоулки Бангкока, которые остаются неизменно неубранными, но с процветающим бизнесом ещё со времён Второй Мировой войны.
- Дом, где можно что-то попросить у духов, и это обязательно сбудется. Важно: ваше желание должно быть добрым.
- Один из самых густонаселенных районов столицы. Вы увидите необычную для нас, но обычную для тайцев жизнь изнутри.
- Кварталы красных фонарей и совершенно нереальные реалии ночной жизни города ангелов. Вы побываете в местах, где «обитают» торговцы запрещённым товаром, теневая мафия, подпольные казино. На это всё непотребство будем смотреть из авто.
- Ужин в аутентичном ресторане с видом на реку Чао Прайя. Вы откроете секретные рецепты королевской кухни и познакомитесь с этикетом дворцовых развлечений.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Mini Cooper, Toyota Commuter или Volkswagen Caravelle.
- Провожу экскурсию вместе с мужем — коренным тайцем.
- Программа 18+. В стоимость всё включено.
- Рекомендую надеть брюки и сандалии или кроссовки.
- Доплата за экскурсию принимается только в тайских батах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 77 туристов
Здравствуйте! Я живу в Таиланде более 20 лет и я профессиональная переводчица с тайского. Мой муж — таец. Я искренне обожаю Таиланд, его историю, культуру, кухню и хочу, чтобы наши гости так же влюбились в Королевство, как и я!
Входит в следующие категории Бангкока
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