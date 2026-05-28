Мы отправимся на поиски редких заведений, многие из которых входят в список лучших баров Азии.
Одни встретят вас входом из вселенной Гарри Поттера, другие напомнят стильный опиумный салон с полумраком и необычными акцентами.
Суть этой ночи — не только попробовать яркие напитки, но и прочувствовать дух Бангкока, его дизайн, музыку и скрытые смыслы.
Одни встретят вас входом из вселенной Гарри Поттера, другие напомнят стильный опиумный салон с полумраком и необычными акцентами.
Суть этой ночи — не только попробовать яркие напитки, но и прочувствовать дух Бангкока, его дизайн, музыку и скрытые смыслы.
Описание экскурсии
Мы начнём с поисков скрытых баров — обычно их бывает от двух до четырёх, в зависимости от вашего ритма и интереса. В программе вечера:
- секретные двери и неожиданные локации, которые не найти без проводника
- коктейльные карты, основанные на местных ингредиентах
- руф-топы, не раскрученные среди туристов, но любимые местными жителями
Все точки маршрута держатся в секрете — это часть удовольствия от вечернего поиска. Но каждая из них запомнится по-своему: авторскими коктейлями, необычными деталями интерьера и атмосферой, ради которой хочется вернуться.
Ярким финалом станет модный руф-топ с панорамой ночного Бангкока — контрастный и запоминающийся.
Организационные детали
- Программа строго 21+
- Дополнительно оплачивается: транспорт между локациями (такси или тук-тук) — около 1000 батов ($30) на группу, еда и напитки — от 300 батов ($10) за коктейль
- По запросу можем провести экскурсию для большего количества участников и/или организовать трансфер на минивэне. Подробности уточняйте в сообщениях
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2408 туристов
Мы лицензированная туристическая компания, работающая в Таиланде. В нашей команде носители русского, украинского, польского языков, отлично говорим по-английски. Также есть русский гид, свободно владеющий тайским и лаосским языками. Работаем с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Добрый день, провели отличный вечер в компании с Ольгой, ночной Бангкок, видовые крыши, и много секретных баров. Интересно, познавательно, атмосферно. Всем рекомендую!
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