Мы отправимся на поиски редких заведений, многие из которых входят в список лучших баров Азии. Одни встретят вас входом из вселенной Гарри Поттера, другие напомнят стильный опиумный салон с полумраком и необычными акцентами. Суть этой ночи — не только попробовать яркие напитки, но и прочувствовать дух Бангкока, его дизайн, музыку и скрытые смыслы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы начнём с поисков скрытых баров — обычно их бывает от двух до четырёх, в зависимости от вашего ритма и интереса. В программе вечера:

секретные двери и неожиданные локации, которые не найти без проводника

коктейльные карты, основанные на местных ингредиентах

руф-топы, не раскрученные среди туристов, но любимые местными жителями

Все точки маршрута держатся в секрете — это часть удовольствия от вечернего поиска. Но каждая из них запомнится по-своему: авторскими коктейлями, необычными деталями интерьера и атмосферой, ради которой хочется вернуться.

Ярким финалом станет модный руф-топ с панорамой ночного Бангкока — контрастный и запоминающийся.

Организационные детали