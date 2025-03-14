Вас ждет незабываемая ночь в Бангкоке, где каждый уголок скрывает свою тайну. На Каосан роад можно встретить трансвеститов и попробовать крепкие напитки. В Китайском квартале откроются двери храмов и заведения
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные бары и шоу
- 🍽️ Экзотическая уличная еда
- 🎭 Легендарные тайские шоу
- 🎥 Места съемок известных фильмов
- 🎉 Неповторимая атмосфера ночного города
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Каосан роад
- Китайский квартал
- Район Красных фонарей
- Нана Плаза
- Сой Ковбой
Описание экскурсии
Каосан роад. Это самая знаменитая улица в Бангкоке. Я покажу вам интересные заведения с трансвеститами и бары, где наливают крепкие напитки прямо в вёдра. А ещё места, где готовят шашлыки из крокодила, змеи и скорпионов.
Район красных фонарей. Это сердце ночной жизни города. Именно здесь снимали некоторые сцены «Мальчишника в Бангкоке».
«Нана Плаза» и улица Сой Ковбой. Вы оцените трёхэтажный комплекс, где проходят шоу с откровенной программой. И прогуляетесь по колоритной короткой улочке. Что там интересного — увидите сами!
Организационные детали
- Экскурсия строго 18+
- Дополнительно оплачиваются расходы на такси и байк, напитки и еду, входные билеты (также за гида)
- По желанию за доплату экскурсию можно продлить — и повеселиться где-нибудь ещё
- Детали программы можно уточнить в личных сообщениях
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 95 туристов
Меня зовут Юлия, уже несколько лет я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок на 3 месяца, влюбилась в него и решила остаться навсегда. Это лучший город, и вы тоже его полюбите всем сердцем.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
14 мар 2025
Интересная экскурсия. С Юлией очень легко общаться, без формализма, что и предполагается на экскурсии подобного типа. Информация по интересным заведениям и негласным правилам поведения в таких местах давалась легко и без нудности. При этом узнала много интересного и посетила места, куда сама бы зайти не осмелилась бы. Плюс еще и выпить можно. Так что Юле большое спасибо за отличный вечер.
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