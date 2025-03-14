Вас ждет незабываемая ночь в Бангкоке, где каждый уголок скрывает свою тайну. На Каосан роад можно встретить трансвеститов и попробовать крепкие напитки. В Китайском квартале откроются двери храмов и заведения

с мишленовскими звездами. В районе Красных фонарей вы увидите места, где снимали известные фильмы. Нана Плаза и Сой Ковбой подарят незабываемые впечатления от шоу. Это уникальная возможность познакомиться с другой стороной города и получить яркие эмоции

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Каосан роад. Это самая знаменитая улица в Бангкоке. Я покажу вам интересные заведения с трансвеститами и бары, где наливают крепкие напитки прямо в вёдра. А ещё места, где готовят шашлыки из крокодила, змеи и скорпионов.

Район красных фонарей. Это сердце ночной жизни города. Именно здесь снимали некоторые сцены «Мальчишника в Бангкоке».

«Нана Плаза» и улица Сой Ковбой. Вы оцените трёхэтажный комплекс, где проходят шоу с откровенной программой. И прогуляетесь по колоритной короткой улочке. Что там интересного — увидите сами!

Организационные детали