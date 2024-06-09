Заглянуть на тёмную сторону города, чтобы потом рассказывать друзьям тако-о-ое
Город засыпает, просыпается… Нет, не мафия, а огни тусовочного города. «Ночные бабочки», скрытые бары и бордели.
Вы пройдётесь по трём главным улицам красных фонарей, попробуете блюда, входящие в список Мишлен, посмотрите на крупнейшее в мире здание для взрослого отдыха. Мы расскажем вам о другой стороне Таиланда — о проституции, торговле людьми и криминале. Всё, что было в Бангкоке, останется в Бангкоке.
Мы отправимся в Китайский квартал, где исследуем известную улицу Яоварат. Вы попробуете местную еду (например, гёдза или кальмаров), отмеченную звёздами Мишлен, и сами попытаетесь найти дверь в скрытый бар, чтобы окунуться в Нарнию или «Алко-Нарнию». Что вас ждёт за дверью? Узнаете, если решитесь!
Ночной рынок Патпонг
Район красных фонарей, в котором кипит ночная жизнь Бангкока. В прошлом веке здесь начала развиваться секс-индустрия и открылись первые шоу, а в этом — снимали «Мальчишник в Бангкоке». Но так было не всегда. Когда-то злачный квартал походил на деловую Уолл-стрит и привлекал бизнесменов со всего мира. Вы услышите, кто здесь заправлял и что изменилось.
«Нана Плаза» и улица Сой Ковбой
Также вы увидите «Нана Плазу» — трёхэтажный секс-комплекс, в который можно заглянуть. И погуляете по Сой Ковбой — короткой улочке с огромным количеством гоу-гоу-баров. Мы расскажем, когда здесь открылись первые два заведения и причём тут отставной американский лётчик.
Организационные детали
Экскурсия строго 18+
Дополнительно оплачивается: общественный транспорт между локациями (метро и тук-тук) — около 300-600 бат на группу, еда и напитки (по желанию зайдём в любой бар) — 100-500 бат/чел.
По запросу можем провести экскурсию для большего количества участников и/или организовать трансфер на минивэне. Подробности уточняйте в сообщениях
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 176 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я живу в Бангкоке более 10 лет. Работаю гидом более 5 лет. Люблю Бангкок всем сердцем и душой. Объехала весь Таиланд на машине, жила в маленьких читать дальше
тайских городках. Работаю с командой русскоговорящих тайских лицензированных гидов. Могу предложить несколько вариантов экскурсий и туров, но чаще подбираю под запрос клиента индивидуальную программу в соответствии с его интересами. Организую встречу в аэропорту и сопровождение на личном авто или на минивэне, есть детское сидение или бустер.