Город засыпает, просыпается… Нет, не мафия, а огни тусовочного города. «Ночные бабочки», скрытые бары и бордели. Вы пройдётесь по трём главным улицам красных фонарей, попробуете блюда, входящие в список Мишлен, посмотрите на крупнейшее в мире здание для взрослого отдыха. Мы расскажем вам о другой стороне Таиланда — о проституции, торговле людьми и криминале. Всё, что было в Бангкоке, останется в Бангкоке.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Скрытый бар улицы Яоварат

Мы отправимся в Китайский квартал, где исследуем известную улицу Яоварат. Вы попробуете местную еду (например, гёдза или кальмаров), отмеченную звёздами Мишлен, и сами попытаетесь найти дверь в скрытый бар, чтобы окунуться в Нарнию или «Алко-Нарнию». Что вас ждёт за дверью? Узнаете, если решитесь!

Ночной рынок Патпонг

Район красных фонарей, в котором кипит ночная жизнь Бангкока. В прошлом веке здесь начала развиваться секс-индустрия и открылись первые шоу, а в этом — снимали «Мальчишник в Бангкоке». Но так было не всегда. Когда-то злачный квартал походил на деловую Уолл-стрит и привлекал бизнесменов со всего мира. Вы услышите, кто здесь заправлял и что изменилось.

«Нана Плаза» и улица Сой Ковбой

Также вы увидите «Нана Плазу» — трёхэтажный секс-комплекс, в который можно заглянуть. И погуляете по Сой Ковбой — короткой улочке с огромным количеством гоу-гоу-баров. Мы расскажем, когда здесь открылись первые два заведения и причём тут отставной американский лётчик.

Организационные детали