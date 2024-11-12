7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычные места в окрестностях Бангкока
Подняться на крышу розового храма, попросить денег у чёрного бога и поплавать по рынку
Начало: У вашего отеля
«Вы подержите дракона за хвост, ударите в гонг, бросите монетку на счастье и проведёте ритуал для исполнения заветного желания на крыше»
12 ноя в 08:30
13 ноя в 08:30
$450 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Водная прогулка
Бангкок по максимуму
Прокатиться по колоритным местам города на метро, речном трамвае, тук-туке и подняться на крышу
Завтра в 15:00
12 ноя в 15:00
от $330 за человека
5.5 часов
Водная прогулка
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля
Необычная прогулка по Бангкоку: посещение храмов и ужин на реке или на высоте. Уникальная возможность увидеть город с другой стороны
Начало: В лобби вашего отеля
«А после духовной пищи вкусите настоящей: во время вечернего круиза по реке Чаупхрая или при встрече заката на крыше 80 этажа»
Завтра в 14:00
12 ноя в 14:00
$180 за человека
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