Найдено 3 экскурсии в категории « Крыши » в Бангкоке, цены от $180. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Необычные места в окрестностях Бангкока Подняться на крышу розового храма, попросить денег у чёрного бога и поплавать по рынку Начало: У вашего отеля «Вы подержите дракона за хвост, ударите в гонг, бросите монетку на счастье и проведёте ритуал для исполнения заветного желания на крыше» $ 450 за всё до 4 чел. 5.5 часов Водная прогулка Бангкок по максимуму Прокатиться по колоритным местам города на метро, речном трамвае, тук-туке и подняться на крышу от $ 330 за человека Пешая 5.5 часов Водная прогулка Два храма + ужин на корабле или крыше отеля Необычная прогулка по Бангкоку: посещение храмов и ужин на реке или на высоте. Уникальная возможность увидеть город с другой стороны Начало: В лобби вашего отеля «А после духовной пищи вкусите настоящей: во время вечернего круиза по реке Чаупхрая или при встрече заката на крыше 80 этажа» $ 180 за человека Другие экскурсии Бангкока

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Крыши»

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