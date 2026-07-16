Этот квест — для поклонников true crime и необычных городских прогулок.
Вместе с таинственным архивариусом «Клуба следопытов Бангкока» вы отправитесь по местам реальных преступлений, которые в своё время взбудоражили весь Тайланд.
А по пути узнаете, как менялись районы города, как они получили названия и какие исторические события происходили на этих улицах.
Вместе с таинственным архивариусом «Клуба следопытов Бангкока» вы отправитесь по местам реальных преступлений, которые в своё время взбудоражили весь Тайланд.
А по пути узнаете, как менялись районы города, как они получили названия и какие исторические события происходили на этих улицах.
Описание квеста
Маршрут проходит по районам Банг Рак, Силом, Сала Даенг и Сатхон. Во время самостоятельной прогулки вы увидите:
- квартал Патпонг, где произошли истории «Тело в холодильнике» и «Бангкокский душитель»
- Convent Road — католическую улицу Бангкока
- место у парка Люмпини, где стоял дом Змея из сериала The Serpent
- полицейский участок в районе Сатхон, возле которого завершается расследование «Дела о голубом бриллианте»
Организационные детали
- Это квест без сопровождения гида и рассчитан на самостоятельное прохождение
- После бронирования вы получите ссылку на материалы (15 страниц формата А4), которые необходимо распечатать
- Квест можно пройти в любой удобный день и в собственном темпе
- Из-за описаний реальных преступлений программа рекомендована взрослым. Участие детей и подростков — на усмотрение родителей
- В фотогалерее в качестве образца вы увидите скриншот одной из страниц квеста
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В квартале Патпонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 66 туристов
Создаю миры — квесты, игры, детективы! Автор квестов-экскурсий: предлагаю маршруты-приключения, которые можно пройти самостоятельно в любое удобное время
Входит в следующие категории Бангкока
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