с местным жителем, который знал все скрытые уголки, тайные маршруты и самые атмосферные места. Благодаря ему мы увидели тот Бангкок, который редко открывается туристам.



Он отвёл нас попробовать настоящий, насыщенный и очень ароматный суп Том Ям. Он был острым до слёз, но настолько вкусным, что мы до сих пор вспоминаем его с улыбкой. Запили всё местным пивом — идеальное сочетание после такой пряности!



Дальше нас ждала поездка на тук-туке — ярком и аутентичном транспорте, на котором мы пролетали мимо всех пробок и чувствовали себя частью городского ритма. Потом мы оказались в небольшом баре, спрятанном так глубоко в лабиринтах города, что без проводника туда бы точно не попали. Это место было настоящей находкой!



Заглянули и в китайскую лавку с чаем в Чайнатауне — взяли чай, и теперь, уже дома, с каждой чашкой возвращаемся в то путешествие мысленно.



А финальной точкой маршрута стала улица Красных фонарей — необычное и яркое место, которое подарило массу впечатлений и стало своеобразной "вишенкой на торте" этой насыщенной экскурсии.



Нам всё очень понравилось — было круто, интересно и по-настоящему живо. Однозначно рекомендуем такую экскурсию всем, кто хочет увидеть другой, настоящий Бангкок!