Мои заказы

Ночной рынок Патпонг – экскурсии в Бангкоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночной рынок Патпонг» в Бангкоке, цены от $43. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знаменитые тайны Бангкока
На машине
5.5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
Ночной Бангкок: индивидуальная экскурсия
После заката Бангкок преображается: неоновые огни, живая музыка и колоритные районы. Откройте для себя ночную жизнь столицы
Начало: В вашем отеле
15 дек в 18:00
17 дек в 18:00
от $250 за человека
Вечерний Бангкок на тук-туке
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
21 дек в 18:00
23 дек в 18:00
от $250 за человека
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат и тайны
Ощутите магию Бангкока на закате с Золотой горы, насладитесь уличной едой на Као Сан и узнайте о теневой стороне города в неформальной обстановке
Начало: У причала Phanfa Leelard
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$45 за человека
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Пешая
3.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Погрузитесь в атмосферу Чайна-тауна: шумные улицы, ароматы специй и скрытые уголки. Узнайте секреты уличной еды и насладитесь культурой
Начало: У метро Wat Mangkon
Расписание: ежедневно в 16:00
11 дек в 16:00
13 дек в 16:00
$43 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    18 ноября 2025
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Вот вариант отзыва, который можно использовать как личное впечатление или публикацию:

    ---

    Экскурсия в Бангкоке получилась просто невероятной! Мы отправились исследовать город
    читать дальше

    с местным жителем, который знал все скрытые уголки, тайные маршруты и самые атмосферные места. Благодаря ему мы увидели тот Бангкок, который редко открывается туристам.

    Он отвёл нас попробовать настоящий, насыщенный и очень ароматный суп Том Ям. Он был острым до слёз, но настолько вкусным, что мы до сих пор вспоминаем его с улыбкой. Запили всё местным пивом — идеальное сочетание после такой пряности!

    Дальше нас ждала поездка на тук-туке — ярком и аутентичном транспорте, на котором мы пролетали мимо всех пробок и чувствовали себя частью городского ритма. Потом мы оказались в небольшом баре, спрятанном так глубоко в лабиринтах города, что без проводника туда бы точно не попали. Это место было настоящей находкой!

    Заглянули и в китайскую лавку с чаем в Чайнатауне — взяли чай, и теперь, уже дома, с каждой чашкой возвращаемся в то путешествие мысленно.

    А финальной точкой маршрута стала улица Красных фонарей — необычное и яркое место, которое подарило массу впечатлений и стало своеобразной "вишенкой на торте" этой насыщенной экскурсии.

    Нам всё очень понравилось — было круто, интересно и по-настоящему живо. Однозначно рекомендуем такую экскурсию всем, кто хочет увидеть другой, настоящий Бангкок!

    Вот вариант отзыва, который можно использовать как личное впечатление или публикацию:Вот вариант отзыва, который можно использовать как личное впечатление или публикацию:Вот вариант отзыва, который можно использовать как личное впечатление или публикацию:Вот вариант отзыва, который можно использовать как личное впечатление или публикацию:Вот вариант отзыва, который можно использовать как личное впечатление или публикацию:Вот вариант отзыва, который можно использовать как личное впечатление или публикацию:
  • Н
    Наталья
    5 сентября 2025
    Знаменитые тайны Бангкока
    Уважаемая Елена!
    От нашей семьи хотим выразить искреннюю благодарность за потрясающую экскурсию по ночному Бангкоку. Вы помогли нам увидеть этот город
    читать дальше

    в его вечернем великолепии, помогли окунуться в атмосферу ярких огней, бурлящей жизни и уникальных культурных традиций Таиланда.
    Благодаря замечательной организации, экскурсия прошла очень интересно, информативно и комфортно.
    Вы продумали все до мелочей: удобный транспорт, интересную программу и учли наши пожелания.
    Мы обязательно будем рекомендовать Вас своим друзьям и знакомым, которые планируют посетить Бангкок.
    Спасибо за подаренные впечатления и незабываемую ночь в удивительном городе!

  • Н
    Николай
    10 августа 2025
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Дмитрий провел экскурсию очень профессионально. Мы были после ночного перелета, но Дмитрий сделал наш вечер супер приятным. Сам Дмитрий - очень интересный человек и рассказчик
  • Д
    Денис
    9 июня 2025
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Экскурсия на одном дыхании, Дмитрий молодец! Колоритно! Вкусно! Встретил вовремя! После экскурсии помог с решением наших задач!
    Экскурсия на одном дыхании, Дмитрий молодец! Колоритно! Вкусно! Встретил вовремя! После экскурсии помог с решением наших задач!
  • А
    Антон
    19 ноября 2024
    Знаменитые тайны Бангкока
    🌟🌟🌟🌟🌟
    🔥🔥🔥🔥🔥
    🤗🤗🤗🤗🤗
  • Н
    Наталья
    22 августа 2024
    Знаменитые тайны Бангкока
    Елена прекрасно продумала маршрут, показала самые горячие точки ночного Бангкока, была прекрасным собеседником и гидом! Рекомендую!
  • А
    Алена
    31 июля 2024
    Знаменитые тайны Бангкока
    Все прошло на одном дыхании! Спасибо, Елене, за прекрасно организованную экскурсию!
  • Е
    Елизавета
    13 июля 2024
    Знаменитые тайны Бангкока
    Были с мужем на экскурсии с Еленой 'Ночной Бангкок'. На очень понравилось. Елена интересно рассказывает, очень много знает про Бангкок.
    читать дальше

    Пару раз за экскурсию был дождик, но впечатлений это не испортило. Побывали в оооооочень злачненьких местах:-))))))))) Сидели в барах, клубах, так что на экскурсию детей брать категорически не надо, увидят много лишнего. Советую заказать данную экскурсию, для, Бангкок открылся с другой стороны) днем такого не увидишь, не узнаешь!

  • S
    Sergey
    26 июня 2024
    Знаменитые тайны Бангкока
    Это самая необычная и интересная экскурсия! С глубоким знанием культурных особенностей и интересных мест! Искренне рекомендую к посещению!
  • И
    Инга
    17 июня 2024
    Знаменитые тайны Бангкока
    Прекрасный гид и рассказчик! Елена великолепно организовала наше знакомство с Бангкоком, показала самые интересные и вкусные места. Очень благодарны ей за сегодняшний вечер и рекомендуем с полной ответственностью
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Знаменитые тайны Бангкока
    Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города.
    Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от
    читать дальше

    опубликованной на сайте (потому как, кое какие места недоступны или закрыты).
    Кроме стоимости экскурсии, надо оплатить 1500 батт на разные платные проезды, парковки и тд. В период поездки, мы ни разу не вносили плату за проезд по платной трассе.

  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Знаменитые тайны Бангкока
    Елена! Огромное вам спасибо за такой многоликий ночной Бангкок🙏🔥мы в полном восторге от экскурсии и времени проведенного вместе!! обязательно вернемся👋
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит.
    Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
  • A
    Aleksandr
    15 марта 2024
    Знаменитые тайны Бангкока
    Елена провела нас по разнообразным местам ночного города, показала как что и где происходит а так же много рассказала о самом городе, об истории и культуре. Нам очень понравилась экскурсия!
  • О
    Ольга
    1 марта 2024
    Знаменитые тайны Бангкока
    После дневных прогулок по культурным точкам самостоятельно осмотреть все "некультурные" за один вечер тяжело. С помощью Елены это получилось прекрасно. Она очень приятный собеседник, гибко подстраивается под пожелания и хорошо ориентируется в городе.
    После дневных прогулок по культурным точкам самостоятельно осмотреть все "некультурные" за один вечер тяжело. С помощьюПосле дневных прогулок по культурным точкам самостоятельно осмотреть все "некультурные" за один вечер тяжело. С помощьюПосле дневных прогулок по культурным точкам самостоятельно осмотреть все "некультурные" за один вечер тяжело. С помощью
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Экскурсия понравилась .
    Отдельное спасибо Гале🌞
    Экскурсия понравилась
  • В
    Владимир
    11 февраля 2024
    Знаменитые тайны Бангкока
    Интересная и весьма познавательная экскурсия. Посетили все места, какие хотели и планировали. Спасибо Елене за содержательный и увлекательный тур по вечернему Бангкоку. Самостоятельно, без гида, одолеть такой маршрут было бы очень сложно.
  • И
    Игорь
    22 января 2024
    Знаменитые тайны Бангкока
    Рекомендую! Особенно если Вы начинающий путешественник. Экскурсия проходит вечером. Нет жары, комфортно. Перемещение на автомобиле. Быстро, удобно.
  • Е
    Екатерина
    7 января 2024
    Вечерний Бангкок на тук-туке
    Отличная экскурсия! Отличный гид!
  • Л
    Леонид
    4 ноября 2023
    Знаменитые тайны Бангкока
    Мы сделали с Еленой две экскурсии: Ночной Бангкок и дневная по Бангкоку. Об эксурсиях: это было самое правильное решение довериться
    читать дальше

    человеку, который знает что именно стоит посмотреть в Таиланде и умеет это грамотно преподнести. Без Елены мы бы не увидели и десятой части. Теперь о человеке: Елена - грамотный эксурсовод, очень отзывчивая и приятная собеседница. Со времени заказа, она всё время была с нами на связи, обсуждали все ньюансы предстоящей поездки, она очень внимательно прислушалась к нашим предпочтениям и построила индивидуальный план экскурсий, который отвечал нашим ожиданиям и позволил максимально целесообразно вместить всё это в очень сжатое время нашего пребывания в Бангкоке. Кроме самих экскурсий, Елена на протяжении всего нашего пребывания в Таиланде помогала нам бытовыми советами. Без неё эта поездка не была бы такой полноценной! Леночка, спасибо Вам огромное от меня и от Миры за прекрасно проведённое время и за массу впечатлений! Будем на связи! Надеюсь ещё встретимся в Таиланде!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Ночной рынок Патпонг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знаменитые тайны Бангкока
  2. Вечерний Бангкок на тук-туке
  3. Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса
  4. Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Китайский квартал
  2. Самое главное
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
  9. Набережная
  10. Храм Рассвета (Ват Арун)
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Ночной рынок Патпонг" можно забронировать 4 экскурсии от 43 до 250. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Ночной рынок Патпонг», 59 ⭐ отзывов, цены от $43. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль