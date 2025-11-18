Индивидуальная
Ночной Бангкок: индивидуальная экскурсия
После заката Бангкок преображается: неоновые огни, живая музыка и колоритные районы. Откройте для себя ночную жизнь столицы
Начало: В вашем отеле
15 дек в 18:00
17 дек в 18:00
от $250 за человека
Индивидуальная
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
21 дек в 18:00
23 дек в 18:00
от $250 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат и тайны
Ощутите магию Бангкока на закате с Золотой горы, насладитесь уличной едой на Као Сан и узнайте о теневой стороне города в неформальной обстановке
Начало: У причала Phanfa Leelard
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда
Погрузитесь в атмосферу Чайна-тауна: шумные улицы, ароматы специй и скрытые уголки. Узнайте секреты уличной еды и насладитесь культурой
Начало: У метро Wat Mangkon
Расписание: ежедневно в 16:00
11 дек в 16:00
13 дек в 16:00
$43 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса18 ноября 2025Вот вариант отзыва, который можно использовать как личное впечатление или публикацию:
---
Экскурсия в Бангкоке получилась просто невероятной! Мы отправились исследовать город
- ННаталья5 сентября 2025Уважаемая Елена!
От нашей семьи хотим выразить искреннюю благодарность за потрясающую экскурсию по ночному Бангкоку. Вы помогли нам увидеть этот город
- ННиколай10 августа 2025Дмитрий провел экскурсию очень профессионально. Мы были после ночного перелета, но Дмитрий сделал наш вечер супер приятным. Сам Дмитрий - очень интересный человек и рассказчик
- ДДенис9 июня 2025Экскурсия на одном дыхании, Дмитрий молодец! Колоритно! Вкусно! Встретил вовремя! После экскурсии помог с решением наших задач!
- ААнтон19 ноября 2024🌟🌟🌟🌟🌟
🔥🔥🔥🔥🔥
🤗🤗🤗🤗🤗
- ННаталья22 августа 2024Елена прекрасно продумала маршрут, показала самые горячие точки ночного Бангкока, была прекрасным собеседником и гидом! Рекомендую!
- ААлена31 июля 2024Все прошло на одном дыхании! Спасибо, Елене, за прекрасно организованную экскурсию!
- ЕЕлизавета13 июля 2024Были с мужем на экскурсии с Еленой 'Ночной Бангкок'. На очень понравилось. Елена интересно рассказывает, очень много знает про Бангкок.
- SSergey26 июня 2024Это самая необычная и интересная экскурсия! С глубоким знанием культурных особенностей и интересных мест! Искренне рекомендую к посещению!
- ИИнга17 июня 2024Прекрасный гид и рассказчик! Елена великолепно организовала наше знакомство с Бангкоком, показала самые интересные и вкусные места. Очень благодарны ей за сегодняшний вечер и рекомендуем с полной ответственностью
- ИИрина17 мая 2024Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города.
Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от
- ДДенис5 мая 2024Елена! Огромное вам спасибо за такой многоликий ночной Бангкок🙏🔥мы в полном восторге от экскурсии и времени проведенного вместе!! обязательно вернемся👋
- ЕЕлена18 апреля 2024Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит.
Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
- AAleksandr15 марта 2024Елена провела нас по разнообразным местам ночного города, показала как что и где происходит а так же много рассказала о самом городе, об истории и культуре. Нам очень понравилась экскурсия!
- ООльга1 марта 2024После дневных прогулок по культурным точкам самостоятельно осмотреть все "некультурные" за один вечер тяжело. С помощью Елены это получилось прекрасно. Она очень приятный собеседник, гибко подстраивается под пожелания и хорошо ориентируется в городе.
- ООльга26 февраля 2024Экскурсия понравилась .
Отдельное спасибо Гале🌞
- ВВладимир11 февраля 2024Интересная и весьма познавательная экскурсия. Посетили все места, какие хотели и планировали. Спасибо Елене за содержательный и увлекательный тур по вечернему Бангкоку. Самостоятельно, без гида, одолеть такой маршрут было бы очень сложно.
- ИИгорь22 января 2024Рекомендую! Особенно если Вы начинающий путешественник. Экскурсия проходит вечером. Нет жары, комфортно. Перемещение на автомобиле. Быстро, удобно.
- ЕЕкатерина7 января 2024Отличная экскурсия! Отличный гид!
- ЛЛеонид4 ноября 2023Мы сделали с Еленой две экскурсии: Ночной Бангкок и дневная по Бангкоку. Об эксурсиях: это было самое правильное решение довериться
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Ночной рынок Патпонг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Ночной рынок Патпонг" можно забронировать 4 экскурсии от 43 до 250. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Ночной рынок Патпонг», 59 ⭐ отзывов, цены от $43. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль