Что вас ждет

Представляем вам лучшую пешеходную экскурсию по столице Таиланда — она погрузит вас в мир криминала, мистики и легенд гигантского мегаполиса. Этот насыщенный событиями день останется у вас в памяти на всю жизнь! Вы побываете в нетуристических кварталах и увидите реальный быт трущоб. Узнаете, как отправить почту на тот свет и посетите бывшую городскую тюрьму. Ночные нелегальные развлечения и призраки, наводящие ужас на местных, гигантские вараны и религиозные танцы — это и многое другое ждет вас на нашей необычной экскурсии.

Организационные моменты

Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.