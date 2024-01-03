Тёмными тропами Бангкока
Приглашаем на необычную пешеходную экскурсию по Бангкоку только для взрослых — она поможет вам погрузиться в атмосферу криминала, мистики и легенд гигантского мегаполиса.
Мы отправимся в нетуристические кварталы, чтобы увидеть реальных быт трущоб, послушаем легенды о городских призраках и посетим места, с ним связанные, покатаемся на метро, катамаране и лодке и отправим почту на тот свет.
Мы отправимся в нетуристические кварталы, чтобы увидеть реальных быт трущоб, послушаем легенды о городских призраках и посетим места, с ним связанные, покатаемся на метро, катамаране и лодке и отправим почту на тот свет.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
7
янв
янв
10
янв
янв
14
янв
янв
17
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янв
21
янв
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24
янв
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм Ват Махабут
- Алтарь призрака Мае Нак Пхраканонг
- Небесное метро
- Башня Саторна
- Храм-Корабль
- Китайский квартал и «Рынок шокирующих продуктов»
- Почта на тот свет
- Яоварат Роуд
- Оружейный квартал
- Бывшая городская тюрьма
- Мастерская храмовых чаш
- Золотая Гора
- Район Пратунам и святилище Эраван
- Арабский квартал
- Самый большой в Бангкоке комплекс Гоу-Гоу баров
Описание
Что вас ждет
Представляем вам лучшую пешеходную экскурсию по столице Таиланда — она погрузит вас в мир криминала, мистики и легенд гигантского мегаполиса. Этот насыщенный событиями день останется у вас в памяти на всю жизнь! Вы побываете в нетуристических кварталах и увидите реальный быт трущоб. Узнаете, как отправить почту на тот свет и посетите бывшую городскую тюрьму. Ночные нелегальные развлечения и призраки, наводящие ужас на местных, гигантские вараны и религиозные танцы — это и многое другое ждет вас на нашей необычной экскурсии.
Организационные моменты
Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.
ср, вс в 12:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Обед
- Все входные билеты и специальные сборы
- Что не входит
- Пожертвования и подношения в храмах (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Недалеко от храма Wat MahabutЗавершение: Недалеко от станции метро Nana BTS
- Когда и сколько длится?
- Когда: ср, вс в 12:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии и сообщит вам точку сбора. Пожалуйста будьте на связи в это время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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