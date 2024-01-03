Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Групповая экскурсия в Бангкоке

Тёмными тропами Бангкока

Приглашаем на необычную пешеходную экскурсию по Бангкоку только для взрослых — она поможет вам погрузиться в атмосферу криминала, мистики и легенд гигантского мегаполиса.

Мы отправимся в нетуристические кварталы, чтобы увидеть реальных быт трущоб, послушаем легенды о городских призраках и посетим места, с ним связанные, покатаемся на метро, катамаране и лодке и отправим почту на тот свет.
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Тёмными тропами Бангкока: пешеходная экскурсия из Бангкока
Ближайшие даты:
3
янв
7
янв
10
янв
14
янв
17
янв
21
янв
24
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даты

Что вас ожидает:

  • Храм Ват Махабут
  • Алтарь призрака Мае Нак Пхраканонг
  • Небесное метро
  • Башня Саторна
  • Храм-Корабль
  • Китайский квартал и «Рынок шокирующих продуктов»
  • Почта на тот свет
  • Яоварат Роуд
  • Оружейный квартал
  • Бывшая городская тюрьма
  • Мастерская храмовых чаш
  • Золотая Гора
  • Район Пратунам и святилище Эраван
  • Арабский квартал
  • Самый большой в Бангкоке комплекс Гоу-Гоу баров

Описание

Что вас ждет

Представляем вам лучшую пешеходную экскурсию по столице Таиланда — она погрузит вас в мир криминала, мистики и легенд гигантского мегаполиса. Этот насыщенный событиями день останется у вас в памяти на всю жизнь! Вы побываете в нетуристических кварталах и увидите реальный быт трущоб. Узнаете, как отправить почту на тот свет и посетите бывшую городскую тюрьму. Ночные нелегальные развлечения и призраки, наводящие ужас на местных, гигантские вараны и религиозные танцы — это и многое другое ждет вас на нашей необычной экскурсии.

Организационные моменты

Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.

ср, вс в 12:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
  • Обед
  • Все входные билеты и специальные сборы
Что не входит
  • Пожертвования и подношения в храмах (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Недалеко от храма Wat Mahabut
Завершение: Недалеко от станции метро Nana BTS
Когда и сколько длится?
Когда: ср, вс в 12:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии и сообщит вам точку сбора. Пожалуйста будьте на связи в это время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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