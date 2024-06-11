Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам
Приглашаем познакомиться с Бангкоком, отличным от парадных открыток! Мы покажем вам его реальную жизнь, плотно переплетённую с мистикой. Вы побываете в необычных храмах и погрузитесь в мир ритуалов, в которые свято верят тайцы. Увидите районы, где дома местных жителей плотно примыкают к современным небоскрёбам. Покатаетесь по каналам и заглянете на рынок амулетов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите:
Храм Ват Махабут. Вы услышите захватывающую историю о невесте-призраке Мэ Нак. Раскроете, почему у её алтаря обычно молятся о рождении здоровых детей и возвращении любимых с войны. А также по желанию покормите колонию гигантских чёрных сомов — это ритуал для исполнения желаний.
Храм Ват Пхаси. Здесь поклоняются духу Бунпенга Хип Лека. Он был последним человеком, которого публично обезглавили в Таиланде. Это произошло 19 августа 1919 года.
Церемониальный королевский храм Ват Ратчанадарам. Вы посетите дворец, построенный по распоряжению Рамы III. Он интересен необычной архитектурой и лабиринтом для ходячей медитации.
Храм Ват Сакет. С него открывается потрясающий вид на Бангкок. Мы расскажем, почему это место подтверждает, что даже короли не могут предотвратить все опасности и исполнить все свои желания.
А также вы:
Заглянете в кафе, где уже более 50 лет не выключается огонь под воком
Прокатитесь на речном трамвайчике по старейшему каналу города Сан Сэп
Посетите рынки цветов и магических охранных амулетов
Увидите самый известный заброшенный небоскрёб Бангкока
Совершите мини-путешествие на электрическом катамаране по реке Чаопрайя
Посмотрите на храм-корабль и необычное индуистское святилище Эраван
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Расходы на общественный транспорт и все входные билеты включены в стоимость
По желанию мы можем сделать остановку на обед (оплачивается дополнительно)
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 1066 туристов
Меня зовут Дмитрий. Всю сознательную жизнь проработал на телевидении в Москве режиссером, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013-ом году перебрался жить в Юго-Восточную Азию читать дальше
(Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого туриста мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать на путешествиях.
Желаем вам приятного отдыха!