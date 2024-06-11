Приглашаем познакомиться с Бангкоком, отличным от парадных открыток! Мы покажем вам его реальную жизнь, плотно переплетённую с мистикой. Вы побываете в необычных храмах и погрузитесь в мир ритуалов, в которые свято верят тайцы. Увидите районы, где дома местных жителей плотно примыкают к современным небоскрёбам. Покатаетесь по каналам и заглянете на рынок амулетов.

за 1-2 человека или $200 за человека, если вас больше

от $400 за 1-2 человека или $200 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите:

Храм Ват Махабут. Вы услышите захватывающую историю о невесте-призраке Мэ Нак. Раскроете, почему у её алтаря обычно молятся о рождении здоровых детей и возвращении любимых с войны. А также по желанию покормите колонию гигантских чёрных сомов — это ритуал для исполнения желаний.

Храм Ват Пхаси. Здесь поклоняются духу Бунпенга Хип Лека. Он был последним человеком, которого публично обезглавили в Таиланде. Это произошло 19 августа 1919 года.

Церемониальный королевский храм Ват Ратчанадарам. Вы посетите дворец, построенный по распоряжению Рамы III. Он интересен необычной архитектурой и лабиринтом для ходячей медитации.

Храм Ват Сакет. С него открывается потрясающий вид на Бангкок. Мы расскажем, почему это место подтверждает, что даже короли не могут предотвратить все опасности и исполнить все свои желания.

А также вы:

Заглянете в кафе, где уже более 50 лет не выключается огонь под воком

Прокатитесь на речном трамвайчике по старейшему каналу города Сан Сэп

Посетите рынки цветов и магических охранных амулетов

Увидите самый известный заброшенный небоскрёб Бангкока

Совершите мини-путешествие на электрическом катамаране по реке Чаопрайя

Посмотрите на храм-корабль и необычное индуистское святилище Эраван

Организационные детали