Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)

Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам
Приглашаем познакомиться с Бангкоком, отличным от парадных открыток! Мы покажем вам его реальную жизнь, плотно переплетённую с мистикой. Вы побываете в необычных храмах и погрузитесь в мир ритуалов, в которые свято верят тайцы. Увидите районы, где дома местных жителей плотно примыкают к современным небоскрёбам. Покатаетесь по каналам и заглянете на рынок амулетов.
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите:

Храм Ват Махабут. Вы услышите захватывающую историю о невесте-призраке Мэ Нак. Раскроете, почему у её алтаря обычно молятся о рождении здоровых детей и возвращении любимых с войны. А также по желанию покормите колонию гигантских чёрных сомов — это ритуал для исполнения желаний.

Храм Ват Пхаси. Здесь поклоняются духу Бунпенга Хип Лека. Он был последним человеком, которого публично обезглавили в Таиланде. Это произошло 19 августа 1919 года.

Церемониальный королевский храм Ват Ратчанадарам. Вы посетите дворец, построенный по распоряжению Рамы III. Он интересен необычной архитектурой и лабиринтом для ходячей медитации.

Храм Ват Сакет. С него открывается потрясающий вид на Бангкок. Мы расскажем, почему это место подтверждает, что даже короли не могут предотвратить все опасности и исполнить все свои желания.

А также вы:

  • Заглянете в кафе, где уже более 50 лет не выключается огонь под воком
  • Прокатитесь на речном трамвайчике по старейшему каналу города Сан Сэп
  • Посетите рынки цветов и магических охранных амулетов
  • Увидите самый известный заброшенный небоскрёб Бангкока
  • Совершите мини-путешествие на электрическом катамаране по реке Чаопрайя
  • Посмотрите на храм-корабль и необычное индуистское святилище Эраван

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Расходы на общественный транспорт и все входные билеты включены в стоимость
  • По желанию мы можем сделать остановку на обед (оплачивается дополнительно)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеСвятые местаНа весь деньМонастыри, церкви, храмыНеобычные домаПочувствовать себя местнымУникальный опытХрам Золотой ГорыСоборы и храмы

Похожие экскурсии из Бангкока

Знакомство с Бангкоком в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
$110 за человека
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
16 отзывов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бангкоке
ХорошоТам