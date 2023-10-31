Открыть новую грань города в формате «всё включено»
Мы побываем в местах происшествий: в Храме Дракона и Лесном Лабиринте, на таинственном острове Ко Крет с Домом призраков… Помимо зловещих локаций, будет и прогулка на кораблике, и обед, и цветочный рынок. Ждём тех, кто не испугался!
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Описание
Что вас ожидает
Мы проделали кропотливую работу, чтобы найти тёмные, мистические достопримечательности столицы и собрать их в однодневный насыщенный тур.
«В 2 км от причала острова Ко Крет стоят остатки заброшенного особняка, который наполовину сгорел. Дом расположен посреди сада тамаринда, но с момента пожара сад перестал цвести и выглядит зловеще. Соседи часто сообщают о наблюдении призраков лунными ночами. Иногда они слышат, как женщина кричит и плачет…» Продолжение этой и другие истории мы расскажем на месте их происшествия!
Программа экскурсии
10:00 — встреча с гидом в отеле центральной части Бангкока
11:00 — Храм Дракона и Лесной Лабиринт: реальные жуткие истории о жизни монахов и шокирующих ритуалах, которые здесь проводились не так давно
13:30 — таинственный остров Ко Крет, где расположено 7 уникальных деревень, падающая пагода, Дом призраков, Деревня забвения, Деревня ремесленников, гончарные мастерские и многое другое
14:00 — обед в ресторане на берегу реки
16:30 — прогулка на кораблике от острова Ко Крет вниз по течению реки Чао Прайя через весь Бангкок
19:00 — цветочный рынок Pak Khlong Talat, павильон Yotpiman, панорама вечернего города с верхней веранды павильона, прогулка по ночному цветочному рынку
20:00 — возвращение в отель
Предупреждение: на маршруте высока вероятность встречи с дикими животными — большими варанами, белками, кроликами и питонами.
Для справки
Ват Сампхан, или Храм Дракона, один из самых необычных храмов в Таиланде. Это 17-этажное розовое здание, которое оплетает дракон длиной 300 м. Раньше проход был строго запрещён — у храма была недобрая репутация из-за монахов, которые проводили шокирующие обряды в саду при храме. Вы узнаете, как всё-таки храм стал доступным для посещения, и сможете подняться сквозь тело дракона на самый верх к зияющей пасти.
Таинственный остров Ко Крет — жемчужина Бангкока, загадочный и довольно крупный остров, где нет автомобильного транспорта, мостов, автодорог и высоких зданий. Вы раскроете, почему так сложилось, и увидите местные достопримечательности. Добраться на остров можно только на лодках. Это оазис тишины и спокойствия в шумном мегаполисе. Это путешествие в прошлое, здесь практически ничего не изменилось за последние 100–200 лет.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит транспорт по маршруту, входные билеты и обед
- Мы заберём вас из удобного вам места в Бангкоке и по окончании отвезём обратно
- Есть возможность индивидуального выезда из Паттайи — детали уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.