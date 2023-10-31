Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории

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Азиатские привидения гораздо страшнее, чем их западные коллеги. В Таиланде есть давняя традиция ужасных историй, основанных на реальных событиях.

Мы побываем в местах происшествий: в Храме Дракона и Лесном Лабиринте, на таинственном острове Ко Крет с Домом призраков… Помимо зловещих локаций, будет и прогулка на кораблике, и обед, и цветочный рынок. Ждём тех, кто не испугался!
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Ближайшие даты:
31
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы проделали кропотливую работу, чтобы найти тёмные, мистические достопримечательности столицы и собрать их в однодневный насыщенный тур.

«В 2 км от причала острова Ко Крет стоят остатки заброшенного особняка, который наполовину сгорел. Дом расположен посреди сада тамаринда, но с момента пожара сад перестал цвести и выглядит зловеще. Соседи часто сообщают о наблюдении призраков лунными ночами. Иногда они слышат, как женщина кричит и плачет…» Продолжение этой и другие истории мы расскажем на месте их происшествия!

Программа экскурсии

10:00 — встреча с гидом в отеле центральной части Бангкока
11:00 — Храм Дракона и Лесной Лабиринт: реальные жуткие истории о жизни монахов и шокирующих ритуалах, которые здесь проводились не так давно
13:30 — таинственный остров Ко Крет, где расположено 7 уникальных деревень, падающая пагода, Дом призраков, Деревня забвения, Деревня ремесленников, гончарные мастерские и многое другое
14:00 — обед в ресторане на берегу реки
16:30 — прогулка на кораблике от острова Ко Крет вниз по течению реки Чао Прайя через весь Бангкок
19:00 — цветочный рынок Pak Khlong Talat, павильон Yotpiman, панорама вечернего города с верхней веранды павильона, прогулка по ночному цветочному рынку
20:00 — возвращение в отель

Предупреждение: на маршруте высока вероятность встречи с дикими животными — большими варанами, белками, кроликами и питонами.

Для справки

Ват Сампхан, или Храм Дракона, один из самых необычных храмов в Таиланде. Это 17-этажное розовое здание, которое оплетает дракон длиной 300 м. Раньше проход был строго запрещён — у храма была недобрая репутация из-за монахов, которые проводили шокирующие обряды в саду при храме. Вы узнаете, как всё-таки храм стал доступным для посещения, и сможете подняться сквозь тело дракона на самый верх к зияющей пасти.

Таинственный остров Ко Крет — жемчужина Бангкока, загадочный и довольно крупный остров, где нет автомобильного транспорта, мостов, автодорог и высоких зданий. Вы раскроете, почему так сложилось, и увидите местные достопримечательности. Добраться на остров можно только на лодках. Это оазис тишины и спокойствия в шумном мегаполисе. Это путешествие в прошлое, здесь практически ничего не изменилось за последние 100–200 лет.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входит транспорт по маршруту, входные билеты и обед
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Бангкоке и по окончании отвезём обратно
  • Есть возможность индивидуального выезда из Паттайи — детали уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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