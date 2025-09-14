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Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории

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Азиатские привидения гораздо страшнее, чем их западные коллеги. В Таиланде есть давняя традиция ужасных историй, основанных на реальных событиях.

Мы побываем в местах происшествий: в Храме Дракона и Лесном Лабиринте, на таинственном острове Ко Крет с Домом призраков… Помимо зловещих локаций, будет и прогулка на кораблике, и обед, и цветочный рынок. Ждём тех, кто не испугался!
5
1 отзыв
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории
Мистический Бангкок: загадочные места и жуткие истории

Описание экскурсии

Мы проделали кропотливую работу, чтобы найти тёмные, мистические достопримечательности столицы и собрать их в однодневную насыщенную программу.

«В 2 км от причала острова Ко Крет стоят остатки заброшенного особняка, который наполовину сгорел. Дом расположен посреди сада тамаринда, но с момента пожара сад перестал цвести и выглядит зловеще. Соседи часто сообщают о наблюдении призраков лунными ночами. Иногда они слышат, как женщина кричит и плачет…» Продолжение этой и другие истории мы расскажем на месте их происшествия!

Программа экскурсии

10:00 — встреча с гидом в отеле центральной части Бангкока
11:00 — Храм Дракона и Лесной Лабиринт: реальные жуткие истории о жизни монахов и шокирующих ритуалах, которые здесь проводились не так давно
13:30 — таинственный остров Ко Крет, где расположено 7 уникальных деревень, падающая пагода, Дом призраков, Деревня забвения, Деревня ремесленников, гончарные мастерские и многое другое
14:00 — обед в ресторане на берегу реки
16:30 — прогулка на кораблике от острова Ко Крет вниз по течению реки Чао Прайя через весь Бангкок
19:00 — цветочный рынок Pak Khlong Talat, павильон Yotpiman, панорама вечернего города с верхней веранды павильона, прогулка по ночному цветочному рынку
20:00 — возвращение в отель

Предупреждение: на маршруте высока вероятность встречи с дикими животными — большими варанами, белками, кроликами и питонами.

Для справки

Ват Сампхан, или Храм Дракона, один из самых необычных храмов в Таиланде. Это 17-этажное розовое здание, которое оплетает дракон длиной 300 м. Раньше проход был строго запрещён — у храма была недобрая репутация из-за монахов, которые проводили шокирующие обряды в саду при храме. Вы узнаете, как всё-таки храм стал доступным для посещения, и сможете подняться сквозь тело дракона на самый верх к зияющей пасти.

Таинственный остров Ко Крет — жемчужина Бангкока, загадочный и довольно крупный остров, где нет автомобильного транспорта, мостов, автодорог и высоких зданий. Вы раскроете, почему так сложилось, и увидите местные достопримечательности. Добраться на остров можно только на лодках. Это оазис тишины и спокойствия в шумном мегаполисе. Это путешествие в прошлое, здесь практически ничего не изменилось за последние 100–200 лет.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входит транспорт по маршруту, входные билеты и обед
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Бангкоке и по окончании отвезём обратно
  • Есть возможность индивидуального выезда из Паттайи — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослые$170
Дети до 12 лет$100
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1392 туристов
Всю сознательную жизнь я проработал на телевидении в Москве режиссёром, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013 году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа).
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Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого путешественника мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать. Желаем вам приятного отдыха!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Огромное спасибо организаторам за интересную,не такую,как у всех,экскурсию «Мистический Бангкок». Гала-ты великолепна,удачи!!!!. Мы незабываемо провели день!
Огромное спасибо организаторам за интересную,не такую,как у всех,экскурсию «Мистический Бангкок». Гала-ты великолепна,удачи!!!!. Мы незабываемо провели день!
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