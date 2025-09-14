Азиатские привидения гораздо страшнее, чем их западные коллеги. В Таиланде есть давняя традиция ужасных историй, основанных на реальных событиях. Мы побываем в местах происшествий: в Храме Дракона и Лесном Лабиринте, на таинственном острове Ко Крет с Домом призраков… Помимо зловещих локаций, будет и прогулка на кораблике, и обед, и цветочный рынок. Ждём тех, кто не испугался!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы проделали кропотливую работу, чтобы найти тёмные, мистические достопримечательности столицы и собрать их в однодневную насыщенную программу.

«В 2 км от причала острова Ко Крет стоят остатки заброшенного особняка, который наполовину сгорел. Дом расположен посреди сада тамаринда, но с момента пожара сад перестал цвести и выглядит зловеще. Соседи часто сообщают о наблюдении призраков лунными ночами. Иногда они слышат, как женщина кричит и плачет…» Продолжение этой и другие истории мы расскажем на месте их происшествия!

Программа экскурсии

10:00 — встреча с гидом в отеле центральной части Бангкока

11:00 — Храм Дракона и Лесной Лабиринт: реальные жуткие истории о жизни монахов и шокирующих ритуалах, которые здесь проводились не так давно

13:30 — таинственный остров Ко Крет, где расположено 7 уникальных деревень, падающая пагода, Дом призраков, Деревня забвения, Деревня ремесленников, гончарные мастерские и многое другое

14:00 — обед в ресторане на берегу реки

16:30 — прогулка на кораблике от острова Ко Крет вниз по течению реки Чао Прайя через весь Бангкок

19:00 — цветочный рынок Pak Khlong Talat, павильон Yotpiman, панорама вечернего города с верхней веранды павильона, прогулка по ночному цветочному рынку

20:00 — возвращение в отель

Предупреждение: на маршруте высока вероятность встречи с дикими животными — большими варанами, белками, кроликами и питонами.

Для справки

Ват Сампхан, или Храм Дракона, один из самых необычных храмов в Таиланде. Это 17-этажное розовое здание, которое оплетает дракон длиной 300 м. Раньше проход был строго запрещён — у храма была недобрая репутация из-за монахов, которые проводили шокирующие обряды в саду при храме. Вы узнаете, как всё-таки храм стал доступным для посещения, и сможете подняться сквозь тело дракона на самый верх к зияющей пасти.

Таинственный остров Ко Крет — жемчужина Бангкока, загадочный и довольно крупный остров, где нет автомобильного транспорта, мостов, автодорог и высоких зданий. Вы раскроете, почему так сложилось, и увидите местные достопримечательности. Добраться на остров можно только на лодках. Это оазис тишины и спокойствия в шумном мегаполисе. Это путешествие в прошлое, здесь практически ничего не изменилось за последние 100–200 лет.

Организационные детали