Водная прогулка
Королевский Бангкок
Побывать в главных храмах и прокатиться на лодке по историческим каналам
«Завершим экскурсию на индивидуальной лодке, которая провезёт нас по живописным каналам исторической части Бангкока»
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
от $515 за человека
Водная прогулка
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Посетите Большой Королевский дворец и отправьтесь на лодочную прогулку по каналам Тхонбури. Узнайте секреты королевской семьи и насладитесь видами на храмы
Начало: У Королевского дворца
«Вас ждёт часовая индивидуальная прогулка на аутентичной тайской «длиннохвостой» лодке»
Завтра в 08:30
30 ноя в 08:30
$167 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Эксклюзивный дневной тур по 2 старинным храмам и ужин на лодке или на крыше отеля (все включено)
Начало: Гостиница клиента
«Затем участников ждет вечерний ужин-буфет на лодке или на крыше 80 этажа (на выбор) с невероятными видами на вечерний Бангкок после заката»
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Завтра в 14:00
30 ноя в 14:00
6300 ฿ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
Начало: В лобби отеля (если отель находится в пределах гор...
«Прогулка на лодке по каналам и тайское гетто»
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$449 за всё до 4 чел.
