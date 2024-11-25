14 дней
Лучший выборБольшое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
222 200₽ за человека
15 дней
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
14 дек в 10:00
8 янв в 10:00
$2 475 за человека
12 дней
Калейдоскоп Юго-Восточной Азии: гранд-тур по Таиланду, Малайзии, Камбодже и Сингапуру
Насладиться круизами по живописным рекам, погулять по Садам Аватара и исследовать пещеры Бату
Начало: Аэропорт Бангкока, до 12:00
15 фев в 12:00
1 мар в 12:00
$2 090 за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮрий25 ноября 20245 стран ЮВА 04-17.11.2024. Увлекательное, насыщенное путешествие. Очень интересный маршрут. Хорошая организация тура. Однозначно, зачет! Настоятельно рекомендую это путешествие все еще колеблющимся. Нам всем очень понравилось. Денис (гид) - в порядке! Квалифицированный и позитивный.
- ВВадим19 ноября 2024Готовились с женой к отпуску и увидели тур – 4 страны за 15 дней. Это же именно то, что мы
- EElena1 апреля 2024Невероятно интересный тур,хорошо организован,Денис очень внимателен и очень ответственный!!! Интересно с ним общаться и мы узнали многое о странах которые
- ЮЮрий13 марта 2024С клубом путешественников в первый раз и после путешествия по 5 странам ЮВА нахожусь в полном восторге. Отличная команда профессионалов,
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «В апреле»
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