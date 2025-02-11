Чайная церемония у острова Джеймса Бонда

Программа подойдет всем, кто бывал на острове Джеймса Бонда или впервые отправляется в бухту Пханг Нга.

Мы посетим необыкновенный стеклянный мост на смотровой площадке Beyond Skywalk Nangshi, прокатимся на надувных лодках
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в пещеру Lot Cave и насладимся одиночеством на приватном пляже.

Деревню цыган и остров Джеймса Бонда мы посетим до приезда основного потока туристов, пообедаем в одном из ресторанов на смотровой площадке и отправимся к отелю на комфортном автомобиле.

5
3 отзыва
Чайная церемония у острова Джеймса Бонда
Чайная церемония у острова Джеймса Бонда
Чайная церемония у острова Джеймса Бонда
Ближайшие даты:
28
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Время начала: 04:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Приключение на Ко Пани

Начнем наше путешествие от вашего отеля на комфортабельном автомобиле. Мы направимся к пирсу, где пересаживаемся на колоритную тайскую лодку и отправляемся на остров Ко Пани, в деревню морских цыган.

Прогулка по деревне

Прогуливаясь между домами на сваях по узким улочкам, расположенным прямо над водой, вы сможете насладиться атмосферой местной жизни. Здесь вы сможете:

  • Выбрать уникальные сувениры;
  • Сделать яркие фотографии на память;

Экскурсия на надувных лодках

После этого нас ждет захватывающая прогулка на небольших надувных лодках. Тайские проводники покажут нам:

  1. Гроты;
  2. Пещеры;
  3. Лагуны.

Затем мы отправимся на знаменитый остров Джеймса Бонда, где сможем сделать несколько впечатляющих снимков.

Чайная церемония

Далее мы направимся на соседний остров, где у нас будет возможность искупаться и поучаствовать в чайной церемонии. Обычно мы угощаем светлым улуном, но также доступны:

  • Красный чай;
  • Чай GABA.

Во время церемонии вы узнаете об истории тайского чая и насладитесь великолепным видом на окружающие пейзажи. Затем мы исследуем одну из десятков пещер в этой удивительной бухте.

Обед с видом

Наша программа завершится обедом в одном из ресторанов Beyond Skywalk Nangshi, где вы сможете насладиться удивительным стеклянным мостом и великолепным видом на бухту Пханг Нга. После обеда и прогулки по мосту мы отправимся в обратный путь, полные впечатлений и новых знаний.

Ежедневно с 4 утра на рассвет и до 11 часов утра.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ко Пани
  • Lot Cave
  • Kaeo Cave
  • Than Bok Khorani
  • Beyond Skywalk Nangshi
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Аренда лодки
  • Чай и вода
Что не входит в цену
  • Билеты в национальный парк
  • Прогулка в Lot Cave
  • Обед в ресторане
  • Билеты на Beyond Skywalk Nangshi
Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 4 утра на рассвет и до 11 часов утра.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Сразу же после бронирования мы свяжемся с вами
  • Чтобы обсудить детали программы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 фев 2025
Ездили 8 февраля с Андреем на экскурсию на острова. Нас было 5 человек и мы в полном восторге!
Программа получилась очень насыщенная и познавательная. Все было прекрасно организованно. Несмотря на нашу
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аклиматизацию, время пролетело незаметно. Во время всей программы туристов было очень мало, так как мы выехали в оптимальное время.
Немного опишу программу:
- мы добрались до порта
- поехали посмотреть остров бонда. Природа поражает. Фото будет прикреплено.
- после этого поехали в пещеры, где мы были совсем одни
- затем у нас было прогулка на каяках. Просто вау! Ещё раз посмотрели на пещеры и острова снизу, необычные ощущения
- потом нас отвезли на необитаемый остров, где у нас была чайная церемония. Это было вишенкой на торте! Вода прекрасная, остров пустой, чай великолепный. Первый пляж на пхукете, на котором мы плавали. Эмоции невероятные.
- последний пункт в нашей программе это ресторан на смотровой площадке. Вкусная кухня и великолепный вид после насыщенного дня.
Всем настоятельно рекомендуем к посещению

A
12 янв 2025
Ездили на остров Джеймса Бонда с Андреем, остались в полном восторге! Потрясающе красивые места, куча впечатлений и приятное общение. Андрей рассказал много интересного про Таиланд, подробно ответил на все вопросы. Очень понравилось чаепитие на маленьком уединенном пляже. Отдельное спасибо за внимательное и заботливое отношение, благодаря этому экскурсия прошла очень комфортно.
День был замечательный, спасибо большое!
Н
7 авг 2024
Были первый раз на островах в Таиланде с детьми 7 и 9 лет, взяли эту экскурсию, тк она очень насыщенная - и острова, и пещеры, и спокойное купание в море,
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и моторные лодки, и каяки. Ощущение, что посмотрели все и сразу. Завершили экскурсию видовым кафе с европейскими блюдами, где наконец-то поели привычно и очень вкусно впервые на неделю отдыха. Отдельная благодарность гиду Игорю за приятное общение и создание лёгкой атмосферы в поездке. Очень советую данную компанию для индивидуальных экскурсий на отдыхе.

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