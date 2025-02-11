Программа подойдет всем, кто бывал на острове Джеймса Бонда или впервые отправляется в бухту Пханг Нга.Мы посетим необыкновенный стеклянный мост на смотровой площадке Beyond Skywalk Nangshi, прокатимся на надувных лодках

в пещеру Lot Cave и насладимся одиночеством на приватном пляже. Деревню цыган и остров Джеймса Бонда мы посетим до приезда основного потока туристов, пообедаем в одном из ресторанов на смотровой площадке и отправимся к отелю на комфортном автомобиле.

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Описание экскурсии

Приключение на Ко Пани

Начнем наше путешествие от вашего отеля на комфортабельном автомобиле. Мы направимся к пирсу, где пересаживаемся на колоритную тайскую лодку и отправляемся на остров Ко Пани, в деревню морских цыган.

Прогулка по деревне

Прогуливаясь между домами на сваях по узким улочкам, расположенным прямо над водой, вы сможете насладиться атмосферой местной жизни. Здесь вы сможете:

Выбрать уникальные сувениры;

Сделать яркие фотографии на память;

Экскурсия на надувных лодках

После этого нас ждет захватывающая прогулка на небольших надувных лодках. Тайские проводники покажут нам:

Гроты; Пещеры; Лагуны.

Затем мы отправимся на знаменитый остров Джеймса Бонда, где сможем сделать несколько впечатляющих снимков.

Чайная церемония

Далее мы направимся на соседний остров, где у нас будет возможность искупаться и поучаствовать в чайной церемонии. Обычно мы угощаем светлым улуном, но также доступны:

Красный чай;

Чай GABA.

Во время церемонии вы узнаете об истории тайского чая и насладитесь великолепным видом на окружающие пейзажи. Затем мы исследуем одну из десятков пещер в этой удивительной бухте.

Обед с видом

Наша программа завершится обедом в одном из ресторанов Beyond Skywalk Nangshi, где вы сможете насладиться удивительным стеклянным мостом и великолепным видом на бухту Пханг Нга. После обеда и прогулки по мосту мы отправимся в обратный путь, полные впечатлений и новых знаний.