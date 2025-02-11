Мы посетим необыкновенный стеклянный мост на смотровой площадке Beyond Skywalk Nangshi, прокатимся на надувных лодках
Описание экскурсии
Приключение на Ко Пани
Начнем наше путешествие от вашего отеля на комфортабельном автомобиле. Мы направимся к пирсу, где пересаживаемся на колоритную тайскую лодку и отправляемся на остров Ко Пани, в деревню морских цыган.
Прогулка по деревне
Прогуливаясь между домами на сваях по узким улочкам, расположенным прямо над водой, вы сможете насладиться атмосферой местной жизни. Здесь вы сможете:
- Выбрать уникальные сувениры;
- Сделать яркие фотографии на память;
Экскурсия на надувных лодках
После этого нас ждет захватывающая прогулка на небольших надувных лодках. Тайские проводники покажут нам:
- Гроты;
- Пещеры;
- Лагуны.
Затем мы отправимся на знаменитый остров Джеймса Бонда, где сможем сделать несколько впечатляющих снимков.
Чайная церемония
Далее мы направимся на соседний остров, где у нас будет возможность искупаться и поучаствовать в чайной церемонии. Обычно мы угощаем светлым улуном, но также доступны:
- Красный чай;
- Чай GABA.
Во время церемонии вы узнаете об истории тайского чая и насладитесь великолепным видом на окружающие пейзажи. Затем мы исследуем одну из десятков пещер в этой удивительной бухте.
Обед с видом
Наша программа завершится обедом в одном из ресторанов Beyond Skywalk Nangshi, где вы сможете насладиться удивительным стеклянным мостом и великолепным видом на бухту Пханг Нга. После обеда и прогулки по мосту мы отправимся в обратный путь, полные впечатлений и новых знаний.
Ежедневно с 4 утра на рассвет и до 11 часов утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ко Пани
- Lot Cave
- Kaeo Cave
- Than Bok Khorani
- Beyond Skywalk Nangshi
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Аренда лодки
- Чай и вода
Что не входит в цену
- Билеты в национальный парк
- Прогулка в Lot Cave
- Обед в ресторане
- Билеты на Beyond Skywalk Nangshi
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Сразу же после бронирования мы свяжемся с вами
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Отзывы и рейтинг
Программа получилась очень насыщенная и познавательная. Все было прекрасно организованно. Несмотря на нашу
День был замечательный, спасибо большое!