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Однодневное путешествие в самое сердце южного Таиланда. В этой насыщенной поездке вы увидите храмы и джунгли, пройдёте по мангровым зарослям на каяках, прокатитесь по морю на длиннохвостой лодке, отдохнёте на уединённых пляжах и подниметесь на смотровую площадку одного из самых живописных островов региона. День для тех, кто любит движение, природу, фотоаппарат и лёгкую усталость от настоящих впечатлений.