Однодневное путешествие в самое сердце южного Таиланда. В этой насыщенной поездке вы увидите храмы и джунгли, пройдёте по мангровым зарослям на каяках, прокатитесь по морю на длиннохвостой лодке, отдохнёте на уединённых пляжах и подниметесь на смотровую площадку одного из самых живописных островов региона. День для тех, кто любит движение, природу, фотоаппарат и лёгкую усталость от настоящих впечатлений.
Описание экскурсии🚐 Дорога между утёсами и джунглями Утро начнётся с живописного переезда из Као Лака на восток, в провинцию Краби. Дорога проходит через сердце провинции Пханг Нга: зелёные холмы, высокие карстовые скалы, долины с пальмами и рыбацкие деревни. Пожалуй, это один из самых красивых переездов на юге Таиланда — дорога сама по себе уже часть впечатлений. 🛕 Храм Wat Bang Thong Первая остановка — буддийский храмовый комплекс Wat Bang Thong, один из самых масштабных и необычных на юге страны. Центральная ступа устремляется в небо, её золотые рельефы сверкают на солнце, а территория украшена мифологическими скульптурами и декоративными воротами. Вы узнаете об основах тайского буддизма, сможете понаблюдать за утренними обрядами монахов и сделать яркие фотографии на фоне этой грандиозной архитектуры. 🚣♀️ Каяки по мангровым зарослям Следующая часть — активная и живая. Мы переезжаем к мангровому лесу, где начинается неспешная прогулка на каяках. Маршрут проложен по тенистым каналам среди густых мангров: над головой — нависающие кроны, в воде — отражения и пульсирующая жизнь. Управлять будете вы природы. 🏝 Морская прогулка к островам Хонг и Лао Ладинг После вкусного обеда — морская часть. Мы отправимся на традиционной длиннохвостой лодке к островам Хонг и Лао Ладинг — настоящим жемчужинам Андаманского побережья. На островах — белоснежный песок, бирюзовая вода, небольшие бухты, кораллы и рыбки. У нас будет время для купания, снорклинга и отдыха. На острове Хонг — подъём по тропе на смотровую площадку. Сверху открывается захватывающий вид на лагуны, зелёные склоны и море до горизонта — это место, откуда не хочется уходить. 📸 Что вас ждёт:
• живописные дороги и природные панорамы, • буддийский храм вне туристических маршрутов, • неспешный каякинг по мангровым зарослям, • острова, пляжи, маски, рыбы и лазурная вода. Важная информация:
- Краби находится недалеко от Као-Лака, но путь туда лежит через провинцию Пханг-Нга. Если ваш отель находится на севере то в дороге предстоит провести около 6 часов, что при насыщенной программе довольно утомительно. Лучше всего запланировать двухдневную экскурсию, чтобы сэкономить силы, никуда не спешить и посмотреть дополнительные локации.
- Например подъем на Dragon Crest Mountain, возможен только в первую половину дня, и лучше его сделать рано утром, сразу после завтрака.
- Приготовьте сменную одежду, удобную обувь для подъема по трекинговому маршруту, купальники, маски и трубки для плавания, защитный крем от солнца и головные уборы.
В любой день в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Wat Bang Thong
- Mangrove Forest
- Остров Хонг
- Остров Лао Ладинг
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Вода
- Аренда лодки
- Обед
Что не входит в цену
- Билеты в национальные парки 300 бат
- Билеты за каяки и сафари 1800 бат
Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Сразу же после бронирования мы свяжемся с вами
- Чтобы обсудить детали поездки
- Рассчитать дополнительные траты и выбрать отель для проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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