Шопинг в Краби вряд ли станет для вас таким развлечением, как в Пхукете или Бангкоке. Эта провинция не относится к основным направлениям тайских шопинг-туров.

Как и в других местах бурного развития туризма, цены на одни и те же товары в курортных поселках и в административном центре Краби сильно отличаются.

Поэтому крупные покупки стоит совершать именно в торговых центрах Краби Тауна.

Крупными торговыми центрами в Краби являются традиционные для Таиланда гипермаркеты Теско Лотус и Биг Си.

Знаменитый Vogue Shopping Centre. Этот рай для шопоголиков, получил многочисленные и благожелательные отзывы у побывавших там туристов.

Здесь находятся аутлеты известных европейских брендов, а также магазины, торгующие популярными азиатскими брендами одежды и обуви.

Не менее популярным является аутлет за городом Краби Таун

Premium Outlet Village, который предлагает акции и скидки практически круглый год.

Программа:

10:00 Отправление из отеля

10:30 Прибытие в магазин сувениров и подарков

11:00 Прибытие в супермаркет Tesco Lotus

12:00 Прибытие в аутлет Premium Village

13:00 Прибытие в супермаркет Vogue

14:00 Отправление в отель