Шопинг в Краби вряд ли станет для вас таким развлечением, как в Пхукете или Бангкоке. Эта провинция не относится к основным направлениям тайских шопинг-туров.
Как и в других местах бурного развития туризма, цены на одни и те же товары в курортных поселках и в административном центре Краби сильно отличаются.
Поэтому крупные покупки стоит совершать именно в торговых центрах Краби Тауна.
Крупными торговыми центрами в Краби являются традиционные для Таиланда гипермаркеты Теско Лотус и Биг Си.
Знаменитый Vogue Shopping Centre. Этот рай для шопоголиков, получил многочисленные и благожелательные отзывы у побывавших там туристов.
Здесь находятся аутлеты известных европейских брендов, а также магазины, торгующие популярными азиатскими брендами одежды и обуви.
Не менее популярным является аутлет за городом Краби Таун
Premium Outlet Village, который предлагает акции и скидки практически круглый год.
Программа:
10:00 Отправление из отеля
10:30 Прибытие в магазин сувениров и подарков
11:00 Прибытие в супермаркет Tesco Lotus
12:00 Прибытие в аутлет Premium Village
13:00 Прибытие в супермаркет Vogue
14:00 Отправление в отель