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Шоппинг тур в Краби

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Этот рай для шопоголиков, получил многочисленные и благожелательные отзывы у побывавших там туристов.

Здесь находятся аутлеты известных европейских брендов, а также магазины, торгующие популярными азиатскими брендами одежды и обуви.
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Шоппинг тур в Краби
Шоппинг тур в Краби

Что вы увидите

  • Outlet Village
  • Vogue shopping centre
  • магазин сувениров и подарков
  • Tesco Lotus
Шопинг в Краби вряд ли станет для вас таким развлечением, как в Пхукете или Бангкоке. Эта провинция не относится к основным направлениям тайских шопинг-туров.
Как и в других местах бурного развития туризма, цены на одни и те же товары в курортных поселках и в административном центре Краби сильно отличаются.
Поэтому крупные покупки стоит совершать именно в торговых центрах Краби Тауна.
Крупными торговыми центрами в Краби являются традиционные для Таиланда гипермаркеты Теско Лотус и Биг Си.
Знаменитый Vogue Shopping Centre. Этот рай для шопоголиков, получил многочисленные и благожелательные отзывы у побывавших там туристов.
Здесь находятся аутлеты известных европейских брендов, а также магазины, торгующие популярными азиатскими брендами одежды и обуви.
Не менее популярным является аутлет за городом Краби Таун
Premium Outlet Village, который предлагает акции и скидки практически круглый год.

Программа:

    10:00 Отправление из отеля
    10:30 Прибытие в магазин сувениров и подарков
    11:00 Прибытие в супермаркет Tesco Lotus
    12:00 Прибытие в аутлет Premium Village
    13:00 Прибытие в супермаркет Vogue
    14:00 Отправление в отель
    Что входит
    • индивидуальный автомобиль
    • страховка
    • русскоговорящий гид
    • питьевая вода
    Что не входит
    • питание
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Krabi S.
    Krabi S.
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