Тайский массаж и многочисленные спа-процедуры — одна из причин, по которой сотни тысяч людей со всего мира ежегодно съезжаются в этот райский уголок.

В массажных салонах провинции Краби предлагается такой широкий перечень услуг, какого не встретишь ни в одном из салонов России.

Эксклюзивная SPA программа только с Krabi SJ.

Cпа-комплекс расположен в отдалении от шумных и многолюдных уголков Краби и представляет собой настоящий тропический рай — скрытое от посторонних глаз убежище с минеральными горячими источниками.

Программа:

10:00 Трансфер из отеля

11:00 Купание в минеральных горячих источниках

12:00 Арома Массаж с маслами

13:00 Десерт 🍪 Тайм (Свежие фрукты); свободное время

14:00 Трансфер в отель