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SPA тур на горячие источники

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Эксклюзивная SPA программа только с Krabi SJ.
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SPA тур на горячие источники
SPA тур на горячие источники

Что вы увидите

  • природные горячие источники
Тайский массаж и многочисленные спа-процедуры — одна из причин, по которой сотни тысяч людей со всего мира ежегодно съезжаются в этот райский уголок.
В массажных салонах провинции Краби предлагается такой широкий перечень услуг, какого не встретишь ни в одном из салонов России.
Эксклюзивная SPA программа только с Krabi SJ.
Cпа-комплекс расположен в отдалении от шумных и многолюдных уголков Краби и представляет собой настоящий тропический рай — скрытое от посторонних глаз убежище с минеральными горячими источниками.

Программа:

    10:00 Трансфер из отеля
    11:00 Купание в минеральных горячих источниках
    12:00 Арома Массаж с маслами
    13:00 Десерт 🍪 Тайм (Свежие фрукты); свободное время
    14:00 Трансфер в отель
    Что входит
    • трансфер из / до отеля
    • купание в минеральных горячих источниках
    • арома массаж с маслами (1 час)
    • Пляжное полотенце, банные принадлежности
    • Комната для переодевания (индивидуальный ящичек с ключом)
    • питьевая вода
    • свежие фрукты
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    SPA тур на горячие источники
    SPA тур на горячие источники
    SPA тур на горячие источники
    SPA тур на горячие источники
    SPA тур на горячие источники
    SPA тур на горячие источники
    SPA тур на горячие источники

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Krabi S.
    Krabi S.
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