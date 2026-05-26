Яркий день на трёх островах Паттайи — для вас! Плавайте в кристальной воде, ловите рыбу, исследуйте подводный мир, катайтесь на банане или гидроцикле и отдыхайте на белоснежных пляжах. Анимация, музыка, пенная вечеринка и вкусная еда — это будет настоящий праздник.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Остров Ко Сак

Тихая бухта с прозрачной водой и мелкий песок — отличный уголок для купания и снорклинга.

Морская рыбалка у острова Ко Крок

Скалистые рифы — хорошее место для донной ловли и троллинга с корабля.

Купание в открытом море у острова Ко Лан

Остановимся у чистых бухт и понтонов — вы можете прыгнуть в воду и попробовать экстремальные и не очень развлечения.

Из развлечений:

полёт на парашюте над водой

скоростное катание на банане

катание на гидроцикле

пенная вечеринка

зажигательная дискотека

весёлые конкурсы

Для вас на борту:

завтрак — сосиски, яйца, салат, хлеб, чай, кофе, вода

обед с безалкогольными и алкогольными напитками

снасти для ловли рыбы, оборудование для снорклинга, купания и развлечения

Примерный тайминг

9:00 — выезд из отелей и дорога к пирсу

~10:00 — посадка на корабль, выход в море, остановки и развлечения

~16:00 — возвращение на пирс

~17:00 — прибытие в отель

Организационные детали