Из Паттайи - к островам Ко Сак, Ко Крок и Ко Лан

С обедом, рыбалкой и развлечениями для всей семьи (всё включено)
Яркий день на трёх островах Паттайи — для вас! Плавайте в кристальной воде, ловите рыбу, исследуйте подводный мир, катайтесь на банане или гидроцикле и отдыхайте на белоснежных пляжах. Анимация, музыка, пенная вечеринка и вкусная еда — это будет настоящий праздник.
Описание экскурсии

Остров Ко Сак

Тихая бухта с прозрачной водой и мелкий песок — отличный уголок для купания и снорклинга.

Морская рыбалка у острова Ко Крок

Скалистые рифы — хорошее место для донной ловли и троллинга с корабля.

Купание в открытом море у острова Ко Лан

Остановимся у чистых бухт и понтонов — вы можете прыгнуть в воду и попробовать экстремальные и не очень развлечения.

Из развлечений:

  • полёт на парашюте над водой
  • скоростное катание на банане
  • катание на гидроцикле
  • пенная вечеринка
  • зажигательная дискотека
  • весёлые конкурсы

Для вас на борту:

  • завтрак — сосиски, яйца, салат, хлеб, чай, кофе, вода
  • обед с безалкогольными и алкогольными напитками
  • снасти для ловли рыбы, оборудование для снорклинга, купания и развлечения

Примерный тайминг

9:00 — выезд из отелей и дорога к пирсу
~10:00 — посадка на корабль, выход в море, остановки и развлечения
~16:00 — возвращение на пирс
~17:00 — прибытие в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, еда и напитки, развлечения
  • Дополнительные расходы — по желанию: хождение под водой — 700 батов (~$22), полёт на парашюте ребенок — 600 батов (~$19)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$79
Дети 6–10 лет$36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.

