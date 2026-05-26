Яркий день на трёх островах Паттайи — для вас! Плавайте в кристальной воде, ловите рыбу, исследуйте подводный мир, катайтесь на банане или гидроцикле и отдыхайте на белоснежных пляжах. Анимация, музыка, пенная вечеринка и вкусная еда — это будет настоящий праздник.
Описание экскурсии
Остров Ко Сак
Тихая бухта с прозрачной водой и мелкий песок — отличный уголок для купания и снорклинга.
Морская рыбалка у острова Ко Крок
Скалистые рифы — хорошее место для донной ловли и троллинга с корабля.
Купание в открытом море у острова Ко Лан
Остановимся у чистых бухт и понтонов — вы можете прыгнуть в воду и попробовать экстремальные и не очень развлечения.
Из развлечений:
- полёт на парашюте над водой
- скоростное катание на банане
- катание на гидроцикле
- пенная вечеринка
- зажигательная дискотека
- весёлые конкурсы
Для вас на борту:
- завтрак — сосиски, яйца, салат, хлеб, чай, кофе, вода
- обед с безалкогольными и алкогольными напитками
- снасти для ловли рыбы, оборудование для снорклинга, купания и развлечения
Примерный тайминг
9:00 — выезд из отелей и дорога к пирсу
~10:00 — посадка на корабль, выход в море, остановки и развлечения
~16:00 — возвращение на пирс
~17:00 — прибытие в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, еда и напитки, развлечения
- Дополнительные расходы — по желанию: хождение под водой — 700 батов (~$22), полёт на парашюте ребенок — 600 батов (~$19)
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$79
|Дети 6–10 лет
|$36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
