Вас ждет незабываемый день в Бангкоке! Начнем с роскошного обеда-буфета в центре города. Затем поднимемся на Mahanakhon Skywalk (314 м) за захватывающими видами и волшебным парком света. Далее – погружение в историю: храм Wat Prayun и храм Wat Kalayanamit.
Кульминация дня – романтический круиз по реке Чао Прая на шикарном лайнере и вечерняя автомобильная прогулка по городу.
Описание круиза
В этой экскурсии мы посетим Бангкок:
- Панорамная площадка Mahanakhon Skywalk – почувствуем головокружительную высоту и увидим город с высоты птичьего полета, ощутив его пульс и ритм.
- Футуристический парк света «Маха Накхон Оазис» – окунемся в мир волшебства и технологий, где свет и искусство создают незабываемые впечатления.
- Храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan – прикоснемся к древней истории и духовности, восхищаясь изяществом архитектуры и спокойствием атмосферы.
- Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan – ощутим величие и мощь этого значимого религиозного центра, исследуя его величественные залы и украшения.
- Смотровая площадка ТРЦ Icon Siam — насладимся современным Бангкоком, его блеском и динамикой, любуясь панорамой города с новой, стильной перспективы.
- Светомузыкальное шоу фонтанов – станем свидетелями завораживающего представления, где вода, свет и музыка сливаются в единое целое, создавая магию.
Река Чао Прая – отправимся в круиз по «реке королей», наблюдая за жизнью города с воды, ощущая его дыхание и историю, проплывая мимо величественных храмов и современных небоскребов. Важная информация:.
Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура.
• Возможна оплата экскурсии на месте:
- наличными USD, THB — российской картой онлайн • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головной убор, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы.
- Важное примечание: Время в программе экскурсии носит ознакомительный характер, очерёдность посещения локаций может меняться, в зависимости от трафика на дорогах, загруженности на локациях, погодных условий и т. д.
Ежедневно в 09:00-10:30. Время выезда зависит от наличия обеда — уточняйте у менеджера.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Бангкок
- Панорамная площадка Mahanakhon Skywalk
- Футуристический парк света «Маха Накхон Оазиз»
- Храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan
- Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan
- Смотровая площадка ТРЦ Icon Siam
- Светомузыкальное шоу фонтанов
- Река Чао Прая
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Страхование от несчастных случаев
Что не входит в цену
- Обед в ресторане
- Ужин на лайнере
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00-10:30. Время выезда зависит от наличия обеда — уточняйте у менеджера.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
