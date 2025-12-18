В этой экскурсии мы посетим Бангкок:

Панорамная площадка Mahanakhon Skywalk – почувствуем головокружительную высоту и увидим город с высоты птичьего полета, ощутив его пульс и ритм.

Футуристический парк света «Маха Накхон Оазис» – окунемся в мир волшебства и технологий, где свет и искусство создают незабываемые впечатления.

Храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan – прикоснемся к древней истории и духовности, восхищаясь изяществом архитектуры и спокойствием атмосферы.

Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan – ощутим величие и мощь этого значимого религиозного центра, исследуя его величественные залы и украшения.

Смотровая площадка ТРЦ Icon Siam — насладимся современным Бангкоком, его блеском и динамикой, любуясь панорамой города с новой, стильной перспективы.

Светомузыкальное шоу фонтанов – станем свидетелями завораживающего представления, где вода, свет и музыка сливаются в единое целое, создавая магию.

Река Чао Прая – отправимся в круиз по «реке королей», наблюдая за жизнью города с воды, ощущая его дыхание и историю, проплывая мимо величественных храмов и современных небоскребов. Важная информация:.

Река Чао Прая – отправимся в круиз по «реке королей», наблюдая за жизнью города с воды, ощущая его дыхание и историю, проплывая мимо величественных храмов и современных небоскребов. Важная информация:.

Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую гиду (имеется ввиду компания - организатор, не гид в автобусе в день экскурсии) не менее чем за 24 часа до начала тура.

• Возможна оплата экскурсии на месте: