Красивые виды и панорамы Паттайи

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Паттайе, цены от $90. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Премиальная экскурсия по Паттайе
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Премиальная экскурсия по Паттайе
Храмы, садовые шедевры, итальянская деревня и панорамы - для тех, кто ценит визуальное удовольствие
«Это символичная финальная точка: ветер, простор и панорама города с заливом»
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
от $300 за человека
Из Паттайи в Бангкок: вечерний город, панорамы, небоскрёбы и круиз по реке
На автобусе
Музыкальные теплоходы
14 часов
Круиз
Из Паттайи в Бангкок: вечерний город, панорамы, небоскрёбы и круиз по реке
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00-10:30. Время выезда зависит от наличия обеда — уточняйте у менеджера.
Завтра в 09:30
2 ноя в 09:30
3900 ฿ за человека
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса (из Паттайи)
Пешая
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса (из Паттайи)
От панорам храмов - до улиц, куда не заглядывают туристы
Начало: У вашего отеля
«Подъём на Золотую гору и панорама вечернего Бангкока»
Расписание: ежедневно в 14:30
4 ноя в 14:30
5 ноя в 14:30
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    елена
    29 сентября 2025
    Премиальная экскурсия по Паттайе
    Экскурсия с Дмитрием великолепна❤️ Начну с того, сто Дмитрий спас наш отдых в Паттайе. Для нас- это первое посещение страны,
    читать дальше

    непляжный отдых, странная еда… Как хорошо, что мы взяли экскурсию с Дмитрием в самом начале путешествия. Дмитрий устроил день - праздник, с невероятными эмоциями в красивейшем саду со слонами, попугаями, редкими видами растений, шоу танцовщиц. Душевное посещение самого большого скального изображения Будды. Мы очень вкусно поели и получили много рекомендаций вкусных заведений в Паттайе. Главное, Дмитрий организовал нам все оставшиеся дни отпуска- острова, путешесвие по реке, Аюттайя, Бангког. Глазами Дмитрия, его любовью, опытом и огромным багажом знаний можно влюбиться в эту страну. Дмитрий - очень опытный, щедрый на знания и душевный экскурсовод. Спасибо🙏

