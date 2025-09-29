Индивидуальная
Премиальная экскурсия по Паттайе
Храмы, садовые шедевры, итальянская деревня и панорамы - для тех, кто ценит визуальное удовольствие
«Это символичная финальная точка: ветер, простор и панорама города с заливом»
Круиз
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса (из Паттайи)
От панорам храмов - до улиц, куда не заглядывают туристы
«Подъём на Золотую гору и панорама вечернего Бангкока»
Экскурсия с Дмитрием великолепна❤️ Начну с того, сто Дмитрий спас наш отдых в Паттайе. Для нас- это первое посещение страны,
