-
29%
Круиз
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз по реке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
«Круиз по реке через центральную часть Бангкока (1,5 часа) на шикарном лайнере с включённым в стоимость ужином»
Расписание: ежедневно в 10:30
24 янв в 10:30
25 янв в 10:30
$67
$95 за человека
Круиз
Река времени: круиз Аюттайя - Бангкок
Проследовать из Паттайи по двум столицам Сиама не по трассам и пробкам, а по воде
Начало: В вашем отеле
«13:00 — посадка на круизный лайнер, обед и прогулка по реке Чао Прайя»
Расписание: в среду и воскресенье в 06:15
25 янв в 06:15
28 янв в 06:15
$145 за человека
Круиз
Из Паттайи в Бангкок: вечерний город, панорамы, небоскрёбы и круиз по реке
Начало: Ваш отель
«Река Чао Прая – отправимся в круиз по «реке королей», наблюдая за жизнью города с воды, ощущая его дыхание и историю, проплывая мимо величественных храмов и современных небоскребов»
Расписание: Ежедневно в 09:00-10:30. Время выезда зависит от наличия обеда — уточняйте у менеджера.
Завтра в 09:30
24 янв в 09:30
3900 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 декабря 2025Были на экскурсии 03.12.25 г.
Хочется, во - первых, отметить организацию. С самого начала бронирования ребята были на связи. Напомнили о
- ААнна3 декабря 2025Впервые в Тае, первая моя экскурсия-знакомство. Не пожалела, что поехала, потому что все было на высоте во всех смыслах этого
- РРуслан26 ноября 2025Внимательно изучайте описание экскурсии, если вам важна культура и история города, то этот тур не для вас, в описании написано
- ББорис21 октября 2025Тимур отличный гид, эрудирован, умен, обходителен, старался уделить внимание каждому из гостей. Группа была маленькой, всего 7 человек. По дороге
- ММихаил7 сентября 2025Все понравилось, Александр рассказал много интересного о Таиланде по дорогое в Бангкок. Особо хотел отметить небоскреб и поездку на лайнере с ужином, который был великолепен. Спасибо
- ДДаниил17 июня 2025Гид Александр, много рассказывал, отвечал на вопросы, было интересно. Программа понравилась, хотя с погодой немного не повезло. Круиз с ужином шикарен, ради него уже стоило поехать. Хоть и не любитель небоскребов, но смотровая с кофе тоже зашла. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Круизы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в январе 2026
Сейчас в Паттайе в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 3900 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Паттайи с гидом в 2026 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия