Круизы и туры по воде в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Паттайе, цены от $67, скидки до 29%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
На машине
Круизы
12 часов
-
29%
6 отзывов
Круиз
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз по реке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
«Круиз по реке через центральную часть Бангкока (1,5 часа) на шикарном лайнере с включённым в стоимость ужином»
Расписание: ежедневно в 10:30
24 янв в 10:30
25 янв в 10:30
$67$95 за человека
Река времени: круиз Аюттайя - Бангкок
На автобусе
Круизы
12 часов
Круиз
Река времени: круиз Аюттайя - Бангкок
Проследовать из Паттайи по двум столицам Сиама не по трассам и пробкам, а по воде
Начало: В вашем отеле
«13:00 — посадка на круизный лайнер, обед и прогулка по реке Чао Прайя»
Расписание: в среду и воскресенье в 06:15
25 янв в 06:15
28 янв в 06:15
$145 за человека
Из Паттайи в Бангкок: вечерний город, панорамы, небоскрёбы и круиз по реке
На автобусе
Музыкальные теплоходы
Круизы
14 часов
Круиз
Из Паттайи в Бангкок: вечерний город, панорамы, небоскрёбы и круиз по реке
Начало: Ваш отель
«Река Чао Прая – отправимся в круиз по «реке королей», наблюдая за жизнью города с воды, ощущая его дыхание и историю, проплывая мимо величественных храмов и современных небоскребов»
Расписание: Ежедневно в 09:00-10:30. Время выезда зависит от наличия обеда — уточняйте у менеджера.
Завтра в 09:30
24 янв в 09:30
3900 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 декабря 2025
    Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
    Были на экскурсии 03.12.25 г.
    Хочется, во - первых, отметить организацию. С самого начала бронирования ребята были на связи. Напомнили о
    читать дальше

    поездке, ответили на все вопросы, даже о задержки машины на 10 минут сообщили заблаговременно.
    Гид -Александр. 🔥🔥🔥. На протяжении всей дороги многое нам рассказал. Минимум дат, но зато всю информацию о жизни, людях, экономики, о стране в целом мы получили сполна!!! Не навязчиво, актуально, жизненно!!! И вообще, на протяжении всей экскурсии был нашим компасом… Привёл, рассказал, забрал! Большая благодарность ему за это! Всё было легко, с юмором, и надёжно!!!! Очень рекомендую эту экскурсию!!!

    Были на экскурсии 03.12.25 г
  • А
    Анна
    3 декабря 2025
    Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
    Впервые в Тае, первая моя экскурсия-знакомство. Не пожалела, что поехала, потому что все было на высоте во всех смыслах этого
    читать дальше

    слова. Наш водитель забрал меня в оговоренное время, гид Александр интересно рассказывал о Тае и Бангкоке, видно, что человек любит свое дело и место, где живет. Александр подсказал, где самый вкусный кофе, везде сопровождал и подсказывал куда сходить в свободное время в зависимости от наших интересов. Также во время посещения храмов нашим гидом был тайский мужчина, который отлично владел русским языком.

    У меня накануне был день рождения, и поздравили на корабле все его посетители, за это огромное спасибо Александру, что был настолько чутким к нам и поинтересовался про именины членов группы.

    При следующем посещении Тайланда буду ориентироваться на этого организатора экскурсий, потому что я осталась в восторге!

    Большое спасибо 🩷

    Впервые в Тае, первая моя экскурсия-знакомство. Не пожалела, что поехала, потому что все было на высоте
  • Р
    Руслан
    26 ноября 2025
    Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
    Внимательно изучайте описание экскурсии, если вам важна культура и история города, то этот тур не для вас, в описании написано
    читать дальше

    что тур ориентирован на фотографирование, но и для фото достаточно скудные локации. Вас встретит русскоговорящий гид, который тут же сообщит что и не гид вовсе, а всего лишь путеводитель, будет очень бояться тайской туристической полиции и всячески самоустраняться от группы. В целом впечатления положительные только за счет самого Бангкока

  • Б
    Борис
    21 октября 2025
    Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
    Тимур отличный гид, эрудирован, умен, обходителен, старался уделить внимание каждому из гостей. Группа была маленькой, всего 7 человек. По дороге
    читать дальше

    Тимур достаточно много и интересно рассказал как о Таиланд еде, так и о столице — Бангкоке. Локации интересные. Лайнер с ужином — топ, сад тоже очень понравился, небоскреб тоже зашел на ура. Огромное спасибо организаторам.

  • М
    Михаил
    7 сентября 2025
    Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
    Все понравилось, Александр рассказал много интересного о Таиланде по дорогое в Бангкок. Особо хотел отметить небоскреб и поездку на лайнере с ужином, который был великолепен. Спасибо
  • Д
    Даниил
    17 июня 2025
    Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
    Гид Александр, много рассказывал, отвечал на вопросы, было интересно. Программа понравилась, хотя с погодой немного не повезло. Круиз с ужином шикарен, ради него уже стоило поехать. Хоть и не любитель небоскребов, но смотровая с кофе тоже зашла. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Круизы»

