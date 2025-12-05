читать дальше

слова. Наш водитель забрал меня в оговоренное время, гид Александр интересно рассказывал о Тае и Бангкоке, видно, что человек любит свое дело и место, где живет. Александр подсказал, где самый вкусный кофе, везде сопровождал и подсказывал куда сходить в свободное время в зависимости от наших интересов. Также во время посещения храмов нашим гидом был тайский мужчина, который отлично владел русским языком.



У меня накануне был день рождения, и поздравили на корабле все его посетители, за это огромное спасибо Александру, что был настолько чутким к нам и поинтересовался про именины членов группы.



При следующем посещении Тайланда буду ориентироваться на этого организатора экскурсий, потому что я осталась в восторге!



Большое спасибо 🩷