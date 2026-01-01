Круиз
Из Паттайи в вечерний Бангкок: круиз с ужином и посещение башни Маханакхон
Проплыть по реке Чао Прайя, погулять по городу и полюбоваться им с высоты (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«И конечно, проплывёте по реке на современном круизном лайнере — с ужином и живой музыкой»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
30 янв в 09:45
$125 за человека
Водная прогулка
Бангкок во всей красе - с высоты, земли и воды (из Паттайи)
Небоскрёбы, древние кварталы, река Чао Прайя и ужин на теплоходе. Всё включено
Начало: У вашего отеля в Паттайе
«Вода и свет танцуют под музыку — зрелище, от которого невозможно отвести взгляд»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
30 янв в 10:30
$97 за человека
Круиз
Из Паттайи в Бангкок: вечерний город, панорамы, небоскрёбы и круиз по реке
Начало: Ваш отель
«Светомузыкальное шоу фонтанов – станем свидетелями завораживающего представления, где вода, свет и музыка сливаются в единое целое, создавая магию»
Расписание: Ежедневно в 09:00-10:30. Время выезда зависит от наличия обеда — уточняйте у менеджера.
Завтра в 09:30
30 янв в 09:30
3900 ฿ за человека
