Найдено 3 экскурсии в категории « Музыкальные теплоходы » в Паттайе, цены от $97. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе Музыкальные теплоходы Круизы 13 часов Круиз Из Паттайи в вечерний Бангкок: круиз с ужином и посещение башни Маханакхон Проплыть по реке Чао Прайя, погулять по городу и полюбоваться им с высоты (всё включено) Начало: У вашего отеля «И конечно, проплывёте по реке на современном круизном лайнере — с ужином и живой музыкой» Расписание: ежедневно в 09:45 $125 за человека На автобусе На теплоходе Музыкальные теплоходы 13 часов Водная прогулка Бангкок во всей красе - с высоты, земли и воды (из Паттайи) Небоскрёбы, древние кварталы, река Чао Прайя и ужин на теплоходе. Всё включено Начало: У вашего отеля в Паттайе «Вода и свет танцуют под музыку — зрелище, от которого невозможно отвести взгляд» Расписание: ежедневно в 10:30 $97 за человека На автобусе Музыкальные теплоходы Круизы 14 часов Круиз Из Паттайи в Бангкок: вечерний город, панорамы, небоскрёбы и круиз по реке Начало: Ваш отель «Светомузыкальное шоу фонтанов – станем свидетелями завораживающего представления, где вода, свет и музыка сливаются в единое целое, создавая магию» Расписание: Ежедневно в 09:00-10:30. Время выезда зависит от наличия обеда — уточняйте у менеджера. 3900 ฿ за человека Другие экскурсии Паттайи

Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2026 год по теме «Музыкальные теплоходы», цены от $97. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март