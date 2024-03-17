13 часов
Водная прогулка
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 06:30
25 янв в 06:30
28 янв в 06:30
$113 за человека
10 часов
Водная прогулка
Путешествие из Паттайи в Бангкок
Королевский дворец, прогулка по каналам и обед на вершине небоскрёба
Начало: У вашего отеля
«Также мы посетим личный храм короля, покатимся на лодке по каналам и пообедаем на вершине одного из самых высоких небоскрёбов столицы»
Расписание: ежедневно в 07:30
25 янв в 07:30
26 янв в 07:30
$78 за человека
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Вы покатаетесь по каналам на традиционной лодке, увидите плавучий рынок и отправитесь в сплав на плотах»
Расписание: ежедневно в 04:30
24 янв в 04:30
25 янв в 04:30
$132 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 марта 2024Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в январе 2025
Сейчас в Паттайе в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 132. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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