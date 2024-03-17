Экскурсии по рекам в Паттайе 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Паттайе, цены от $78. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
На автобусе
На поезде
1 отзыв
13 часов
Водная прогулка
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 06:30
25 янв в 06:30
28 янв в 06:30
$113 за человека
Путешествие из Паттайи в Бангкок
На автобусе
10 часов
Водная прогулка
Путешествие из Паттайи в Бангкок
Королевский дворец, прогулка по каналам и обед на вершине небоскрёба
Начало: У вашего отеля
«Также мы посетим личный храм короля, покатимся на лодке по каналам и пообедаем на вершине одного из самых высоких небоскрёбов столицы»
Расписание: ежедневно в 07:30
25 янв в 07:30
26 янв в 07:30
$78 за человека
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
На автобусе
13 часов
Водная прогулка
Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Комфортное путешествие в мир джунглей, дикой природы, термальных источников и водопадов
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Вы покатаетесь по каналам на традиционной лодке, увидите плавучий рынок и отправитесь в сплав на плотах»
Расписание: ежедневно в 04:30
24 янв в 04:30
25 янв в 04:30
$132 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    17 марта 2024
    Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
    Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
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    Таиланда. Экскурсия организована очень грамотно, на всех точках маршрута достаточно времени чтобы все осмотреть в комфортном темпе. Интересно было увидеть, такие отдаленные и самобытные, не туристические места Таиланда. Особенно понравилась встреча заката на лодке в городе Ампхава (тайская Венеция), это точно то, что стоит увидеть в жизни)

    Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «По рекам и каналам»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
  2. Путешествие из Паттайи в Бангкок
  3. Река Квай: двухдневная экскурсия из Паттайи (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в январе 2025
Сейчас в Паттайе в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 132. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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