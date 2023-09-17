В составе мини-группы вы отправитесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку.



С вами будет наш русскоязычный гид, который мастерски ориентируется на огромной территории Кхао Кхео.



За один день вы познакомитесь с обитателями австралийской зоны, саванны, долины кошек и других тематических и климатических зон. И сделаете яркие фото на память.