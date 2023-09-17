Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»

Путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео: уникальная экскурсия из Паттайи

5
2 отзыва
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В составе мини-группы вы отправитесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку.

С вами будет наш русскоязычный гид, который мастерски ориентируется на огромной территории Кхао Кхео.

За один день вы познакомитесь с обитателями австралийской зоны, саванны, долины кошек и других тематических и климатических зон. И сделаете яркие фото на память.
Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Настоящий рай для любителей дикой природы.
  • Во время экскурсии вы познакомитесь с некоторыми из животных, занесенных в Красную книгу, что делает ваше путешествие еще более значимым и осознанным. Вы увидите редких видов и поймете важность их сохранения для будущих поколений.
  • Будет возможность покормить бегемотов и жирафов. Почувствуйте на себе их величие и нежность, когда они бережно принимают пищу из ваших рук. Это незабываемый опыт, который оставит в вашей памяти. Встретитесь с грациозными животными, такими как жирафы и зебры. Восхищайтесь их изяществом и красотой, они оставят незабываемое впечатление в вашем сердце.
  • Вы встретите удивительных австралийских животных, таких как кенгуру, коала и вомбатов. Погрузитесь в их уникальную атмосферу, наблюдая за их игривыми движениями и красотой их меха. У вас будет возможность сделать незабываемые фотографии, чтобы сохранить в памяти эту магию момента.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

ежедневно в 08:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в зоопарк
  • Трансфер
Что не входит
  • Рекомендуем взять деньги на личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас от места жительства в Паттайе
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 42 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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Можно с детьми
На весь день
Животные
Зоопарк
Развлечения

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