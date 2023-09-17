Путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео: уникальная экскурсия из Паттайи
В составе мини-группы вы отправитесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку.
С вами будет наш русскоязычный гид, который мастерски ориентируется на огромной территории Кхао Кхео.
За один день вы познакомитесь с обитателями австралийской зоны, саванны, долины кошек и других тематических и климатических зон. И сделаете яркие фото на память.
С вами будет наш русскоязычный гид, который мастерски ориентируется на огромной территории Кхао Кхео.
За один день вы познакомитесь с обитателями австралийской зоны, саванны, долины кошек и других тематических и климатических зон. И сделаете яркие фото на память.
Ближайшие даты:
17
сен
сен
18
сен
сен
19
сен
сен
20
сен
сен
21
сен
сен
22
сен
сен
23
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Настоящий рай для любителей дикой природы.
- Во время экскурсии вы познакомитесь с некоторыми из животных, занесенных в Красную книгу, что делает ваше путешествие еще более значимым и осознанным. Вы увидите редких видов и поймете важность их сохранения для будущих поколений.
- Будет возможность покормить бегемотов и жирафов. Почувствуйте на себе их величие и нежность, когда они бережно принимают пищу из ваших рук. Это незабываемый опыт, который оставит в вашей памяти. Встретитесь с грациозными животными, такими как жирафы и зебры. Восхищайтесь их изяществом и красотой, они оставят незабываемое впечатление в вашем сердце.
- Вы встретите удивительных австралийских животных, таких как кенгуру, коала и вомбатов. Погрузитесь в их уникальную атмосферу, наблюдая за их игривыми движениями и красотой их меха. У вас будет возможность сделать незабываемые фотографии, чтобы сохранить в памяти эту магию момента.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты в зоопарк
- Трансфер
- Что не входит
- Рекомендуем взять деньги на личные траты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы заберём вас от места жительства в ПаттайеЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 42 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи
Групповые
Можно с детьми
На весь день
Животные
Зоопарк
Развлечения
Похожие туры из Паттайи
Индивидуальная
10 часов
Из Паттайи в контрастный Бангкок
Авторский тур по известным местам города с погружением в атмосферу, историю и религию Южного Востока
17 сен
18 сен
29 сен
30 сен
от $400 за всё до 12 чел.
Мини-группа
7 часов
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Покормить жирафов, увидеть ленивцев, потрогать бегемотов
от вашего отеля
Завтра
16 сен
17 сен
18 сен
$30 за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Провести день на райском острове, поплавать на каяке и прокатиться на лодке с прозрачным дном
у вашего отеля
Завтра
18 сен
20 сен
22 сен
$75 за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии