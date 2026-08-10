Сиамский залив — это веера кораллов, тысячи нарядных рыб, юрких крабов и неприметных моллюсков. Вы рассмотрите их вблизи и на память об этом заберёте фото. Узнаете, чем интересен здешний подводный мир и почему эти рифы любят местные дайверы.
А также с комфортом отдохнёте на пляже Нанг Рам, понаблюдаете за черепахами, пообедаете и поужинаете — всё это включено в стоимость.
А также с комфортом отдохнёте на пляже Нанг Рам, понаблюдаете за черепахами, пообедаете и поужинаете — всё это включено в стоимость.
Описание экскурсии
7:00–8:30 — трансфер из отелей к пирсу, регистрация, инструктаж, посадка
9:00 — на катере выйдем в Сиамский залив. Будет 3 остановки для снорклинга у островов морского заповедника. Вы поплаваете с маской и трубкой, рассматривая ярких рыб и кораллы. Инструктор поможет с экипировкой, подскажет безопасные места и сделает подводные кадры
12:30 — отдых на пляже Нанг Рам. Для вас будут лежаки, циновки, вода
14:00 — посещение черепашьей фермы на закрытой военной территории
15:00–16:00 — возвращение на пирс и трансфер в отели
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на микроавтобусе Toyota, круиз на скоростном катере, маска и трубка для снорклинга, питание (обед, лёгкий ужин, напитки), входные билеты, подводная фотосессия, страховка
- Ссылку на все удачные фотографии отправим на следующий день после поездки
- Перед выходом в море вы пройдёте инструктаж. На борту есть спасжилеты
- Тайминг и маршрут ориентировочные: могут незначительно меняться в зависимости от погоды, состояния моря, дорожной ситуации. При непогоде можем перенести поездку ради безопасности
- С вами будут гид и инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|$92
|Дети до 130 см
|$76
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 165 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны! Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.
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