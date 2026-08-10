Сиамский залив — это веера кораллов, тысячи нарядных рыб, юрких крабов и неприметных моллюсков. Вы рассмотрите их вблизи и на память об этом заберёте фото. Узнаете, чем интересен здешний подводный мир и почему эти рифы любят местные дайверы. А также с комфортом отдохнёте на пляже Нанг Рам, понаблюдаете за черепахами, пообедаете и поужинаете — всё это включено в стоимость.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00–8:30 — трансфер из отелей к пирсу, регистрация, инструктаж, посадка

9:00 — на катере выйдем в Сиамский залив. Будет 3 остановки для снорклинга у островов морского заповедника. Вы поплаваете с маской и трубкой, рассматривая ярких рыб и кораллы. Инструктор поможет с экипировкой, подскажет безопасные места и сделает подводные кадры

12:30 — отдых на пляже Нанг Рам. Для вас будут лежаки, циновки, вода

14:00 — посещение черепашьей фермы на закрытой военной территории

15:00–16:00 — возвращение на пирс и трансфер в отели

Организационные детали