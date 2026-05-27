Вечерний Бангкок с круизом - из Паттайи

Храмы, панорамы и ужином на борту лайнера (всё включено)
Бангкок сложно увидеть за один раз — в нём есть и древность, и современность, и шум, и спокойствие.

В этой поездке мы всё-таки попробуем познакомить вас с городом и его разными ипостасями: от храмов и парков до панорамных видов и вечернего круиза.

Программа выстроена так, чтобы вы постепенно погрузились в атмосферу столицы и увидели её в огнях ночи.
Описание экскурсии

9:30–10:00 — выезд из Паттайи

Храм Ват Интхаравихан

  • Увидите одну из самых высоких статуй стоящего Будды в Бангкоке
  • Узнаете о традициях и символике храма
  • Посетите место со святой водой и древними фресками

Парк «Люмпини»

  • Увидите варанов, черепах и птиц
  • Почувствуете спокойный ритм Бангкока

Central Park Bangkok

  • Посетите современное городское пространство с видом на парк
  • Оцените сочетание архитектуры, кафе и городской среды

Башня Маханакхон и SkyWalk

  • Подниметесь на высоту 314 м на скоростном лифте
  • Выйдете на стеклянную смотровую площадку
  • Полюбуетесь панорамой Бангкока

Поездка на Skytrain и Siam Paragon

  • Прокатитесь на надземном метро
  • Посетите один из самых известных торговых центров города
  • При желании зайдёте в океанариум SEA LIFE

ICONSIAM

  • Прогуляетесь по современному комплексу с магазинами и кафе
  • Оцените вид на реку Чао Прайя

19:00 — шоу фонтанов

Посмотрите световое и музыкальное шоу на набережной.

19:30–21:30 — вечерний круиз по реке Чао Прайя

  • Поужинаете на борту лайнера (шведский стол)
  • Увидите ночной Бангкок, храм Ват Арун и Королевский дворец
  • Посмотрите традиционное тайское шоу

21:45–23:30 — возвращение в Паттайю

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе
  • В стоимость включены входные билеты и ужин
  • C вами будет гид из нашей команды

По желанию (за доплату)

  • Океанариум SEA LIFE — 1200 батов (~$33)
  • Аттракцион I-Tilt на башне Маханакхон — 450 батов (~$12)

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$115
Дети 2–11 лет$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.

