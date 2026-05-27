Бангкок сложно увидеть за один раз — в нём есть и древность, и современность, и шум, и спокойствие.
В этой поездке мы всё-таки попробуем познакомить вас с городом и его разными ипостасями: от храмов и парков до панорамных видов и вечернего круиза.
Программа выстроена так, чтобы вы постепенно погрузились в атмосферу столицы и увидели её в огнях ночи.
Описание экскурсии
9:30–10:00 — выезд из Паттайи
Храм Ват Интхаравихан
- Увидите одну из самых высоких статуй стоящего Будды в Бангкоке
- Узнаете о традициях и символике храма
- Посетите место со святой водой и древними фресками
Парк «Люмпини»
- Увидите варанов, черепах и птиц
- Почувствуете спокойный ритм Бангкока
Central Park Bangkok
- Посетите современное городское пространство с видом на парк
- Оцените сочетание архитектуры, кафе и городской среды
Башня Маханакхон и SkyWalk
- Подниметесь на высоту 314 м на скоростном лифте
- Выйдете на стеклянную смотровую площадку
- Полюбуетесь панорамой Бангкока
Поездка на Skytrain и Siam Paragon
- Прокатитесь на надземном метро
- Посетите один из самых известных торговых центров города
- При желании зайдёте в океанариум SEA LIFE
ICONSIAM
- Прогуляетесь по современному комплексу с магазинами и кафе
- Оцените вид на реку Чао Прайя
19:00 — шоу фонтанов
Посмотрите световое и музыкальное шоу на набережной.
19:30–21:30 — вечерний круиз по реке Чао Прайя
- Поужинаете на борту лайнера (шведский стол)
- Увидите ночной Бангкок, храм Ват Арун и Королевский дворец
- Посмотрите традиционное тайское шоу
21:45–23:30 — возвращение в Паттайю
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе
- В стоимость включены входные билеты и ужин
- C вами будет гид из нашей команды
По желанию (за доплату)
- Океанариум SEA LIFE — 1200 батов (~$33)
- Аттракцион I-Tilt на башне Маханакхон — 450 батов (~$12)
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$115
|Дети 2–11 лет
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
-
