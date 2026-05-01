Это путешествие по одной из живописных провинций центрального Таиланда — Чаченгсао в часе езды от Паттайи. Вы увидите самую большую в мире скульптуру Ганеши, остров-лотос и светящийся в ночи храм. Программа идеально подойдёт тем, кто не любит рано вставать и много ходить. Она без дальних переездов, но с уникальными парками, храмами и впечатлениями.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Паттайи
11:15 — город Чаченгсао, храм исполнения желаний Ват Сотхон и проведение обрядов на удачу
12:00 — китайский древний храм и 400-летние мумии монахов
13:00 — парк Ганеши
13:40 — парк и остров-лотос
14:00 — обед на берегу реки в национальном ресторане
14:40 — круиз на прогулочном кораблике по реке Банг Паконг
15:30 — самая большая в мире скульптура Ганеши высотой 39 метров
16:00 — Золотой храм
16:45 — Храм летучих лисиц
17:45 — люминофорный храм, который необычно светится в ночи
20:00 — возвращение в Паттайю
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, круиз, входные билеты и обед
- Круиз проводится при спокойной погоде
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$95
|Дети до 11 лет
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 110 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
