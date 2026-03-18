Прокатитесь на лодке по реке Чао Прая, посетите Китайский квартал, пообедаете в макашнице со звездой Мишлен, погуляете по самой известной улице столицы — Каосан роуд и посетите секретные места, недоступные для туристов. А гид расскажет о местных деликатесах, традициях и легендах.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из отелей Паттайи
11:00 — храм Золотого Будды
Вы увидите самую большую в мире статую Будды из цельного чистого золота и узнаете о её историческом значении.
11:40 — Талат Ной
Прогуляетесь по кварталу с ремесленными мастерскими, где реставрируют старинные предметы. Рассмотрите необычные кафе, храмы в жилых домах и муралы на стенах.
13:00 — Чайнатаун
Один из самых ярких и живых районов Бангкока. Вы увидите старинные здания, колониальную архитектуру и понаблюдаете за бытом местных жителей.
13:30 — обед в макашнице со звездой Мишлен
Попробуете блюда уличной кухни на уровне ресторанного качества в атмосфере тайского фудкорта.
14:20 — рынок Сампенг
Настоящий дух старой Азии: узкие улочки, шум и запахи еды. Атмосфера, которую невозможно найти в современных торговых центрах.
15:00 — храм с крокодилом
Необычное место с интересной историей и атмосферой, куда редко попадают туристы. Для тех, кто любит секретные и необычные места.
15:30 — круиз по реке Чао Прайя
Живописные виды на Старый город, храм Ват Арун и небоскрёбы центральной части Бангкока.
15:40 — обзорная экскурсия вокруг Королевского дворца
Внешний осмотр храма Изумрудного Будды, храма Лежачего Будды и здания министерства обороны. Внутрь не заходим, но вы увидите все значимые фасады.
16:40 — дегустация манго с липким рисом
Один из самых популярных тайских деликатесов, любимый местными жителями.
17:10 — гигантские качели Саучингча
Их высота около 21 метра — необычная и символичная достопримечательность Бангкока.
17:30 — прогулка по улице Каосан Роуд
Сердце уличной культуры и ночной жизни, мировой центр бэкпекеров.
18:20 — отправление в Паттайю
Прибытие в отели — в 20:30.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, обед, все входные билеты и специальные сборы
- Доплата за экскурсию осуществляется рублёвым переводом за день до программы или ранее
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$91