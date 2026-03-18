Топ-локации Бангкока - из Паттайи (всё включено)

Храм Золотого Будды, Чайнатаун, круиз по реке Чао Прайя и обед в макашнице со звездой Мишлен
За один день вы увидите главное в Бангкоке — и даже больше.

Прокатитесь на лодке по реке Чао Прая, посетите Китайский квартал, пообедаете в макашнице со звездой Мишлен, погуляете по самой известной улице столицы — Каосан роуд и посетите секретные места, недоступные для туристов. А гид расскажет о местных деликатесах, традициях и легендах.
Топ-локации Бангкока - из Паттайи (всё включено)
Топ-локации Бангкока - из Паттайи (всё включено)
Топ-локации Бангкока - из Паттайи (всё включено)

Описание экскурсии

8:30 — выезд из отелей Паттайи

11:00 — храм Золотого Будды

Вы увидите самую большую в мире статую Будды из цельного чистого золота и узнаете о её историческом значении.

11:40 — Талат Ной

Прогуляетесь по кварталу с ремесленными мастерскими, где реставрируют старинные предметы. Рассмотрите необычные кафе, храмы в жилых домах и муралы на стенах.

13:00 — Чайнатаун

Один из самых ярких и живых районов Бангкока. Вы увидите старинные здания, колониальную архитектуру и понаблюдаете за бытом местных жителей.

13:30 — обед в макашнице со звездой Мишлен

Попробуете блюда уличной кухни на уровне ресторанного качества в атмосфере тайского фудкорта.

14:20 — рынок Сампенг

Настоящий дух старой Азии: узкие улочки, шум и запахи еды. Атмосфера, которую невозможно найти в современных торговых центрах.

15:00 — храм с крокодилом

Необычное место с интересной историей и атмосферой, куда редко попадают туристы. Для тех, кто любит секретные и необычные места.

15:30 — круиз по реке Чао Прайя

Живописные виды на Старый город, храм Ват Арун и небоскрёбы центральной части Бангкока.

15:40 — обзорная экскурсия вокруг Королевского дворца

Внешний осмотр храма Изумрудного Будды, храма Лежачего Будды и здания министерства обороны. Внутрь не заходим, но вы увидите все значимые фасады.

16:40 — дегустация манго с липким рисом

Один из самых популярных тайских деликатесов, любимый местными жителями.

17:10 — гигантские качели Саучингча

Их высота около 21 метра — необычная и символичная достопримечательность Бангкока.

17:30 — прогулка по улице Каосан Роуд

Сердце уличной культуры и ночной жизни, мировой центр бэкпекеров.

18:20 — отправление в Паттайю

Прибытие в отели — в 20:30.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, обед, все входные билеты и специальные сборы
  • Доплата за экскурсию осуществляется рублёвым переводом за день до программы или ранее
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$91
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 3198 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Очень интересная экскурсия, а гид Ирина просто нет слов, интересно рассказывала, заслушаться, провела по интересным местам. Всем рекомендую
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