За один день вы увидите главное в Бангкоке — и даже больше. Прокатитесь на лодке по реке Чао Прая, посетите Китайский квартал, пообедаете в макашнице со звездой Мишлен, погуляете по самой известной улице столицы — Каосан роуд и посетите секретные места, недоступные для туристов. А гид расскажет о местных деликатесах, традициях и легендах.

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Описание экскурсии

8:30 — выезд из отелей Паттайи

11:00 — храм Золотого Будды

Вы увидите самую большую в мире статую Будды из цельного чистого золота и узнаете о её историческом значении.

11:40 — Талат Ной

Прогуляетесь по кварталу с ремесленными мастерскими, где реставрируют старинные предметы. Рассмотрите необычные кафе, храмы в жилых домах и муралы на стенах.

13:00 — Чайнатаун

Один из самых ярких и живых районов Бангкока. Вы увидите старинные здания, колониальную архитектуру и понаблюдаете за бытом местных жителей.

13:30 — обед в макашнице со звездой Мишлен

Попробуете блюда уличной кухни на уровне ресторанного качества в атмосфере тайского фудкорта.

14:20 — рынок Сампенг

Настоящий дух старой Азии: узкие улочки, шум и запахи еды. Атмосфера, которую невозможно найти в современных торговых центрах.

15:00 — храм с крокодилом

Необычное место с интересной историей и атмосферой, куда редко попадают туристы. Для тех, кто любит секретные и необычные места.

15:30 — круиз по реке Чао Прайя

Живописные виды на Старый город, храм Ват Арун и небоскрёбы центральной части Бангкока.

15:40 — обзорная экскурсия вокруг Королевского дворца

Внешний осмотр храма Изумрудного Будды, храма Лежачего Будды и здания министерства обороны. Внутрь не заходим, но вы увидите все значимые фасады.

16:40 — дегустация манго с липким рисом

Один из самых популярных тайских деликатесов, любимый местными жителями.

17:10 — гигантские качели Саучингча

Их высота около 21 метра — необычная и символичная достопримечательность Бангкока.

17:30 — прогулка по улице Каосан Роуд

Сердце уличной культуры и ночной жизни, мировой центр бэкпекеров.

18:20 — отправление в Паттайю

Прибытие в отели — в 20:30.

Организационные детали